iPhone 15 в России подешевел до 42 тысяч рублей

Издание Hi-Tech Mail.ru сообщает, что в конце августа iPhone 15 можно купить в России за 42 тысячи рублей. Год назад смартфон, выпущенный в 2023 году, стоил в среднем около 60 тысяч рублей. Авторы медиа считают аппарат по-прежнему актуальным: у него мощный процессор, а обновления будут выходить еще минимум четыре года.

Причину снижения цен в заметке объясняют распродажей остатков: отечественные магазины освобождают склады под новые iPhone 18. «В России можно выгодно приобрести iPhone 15 — отечественные магазины распродают остатки новых устройств и готовятся освобождать склады под новые iPhone 18», — говорится в публикации. При этом чаще всего встречаются восстановленные или поддержанные модели, найти новый аппарат сложно.

iPhone 15 оснащен дисплеем Super Retina XDR OLED с частотой 60 Гц, процессором A16 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти и накопителем от 128 ГБ. Камера двойная: 48 и 12 Мп. Также есть Face ID и аккумулятор на 3349 мА·ч.

В конце августа на российском рынке подешевел и iPhone 17 Pro Max: флагман теперь стоит около 90 тысяч рублей, хотя в начале лета аналогичные магазины продавали его от 105 тысяч рублей.