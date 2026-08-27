Россия заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров

По итогам 2025 года Россия оказалась на четвертой позиции в мире по количеству долларовых миллиардеров. Как сообщается в исследовании Billionaire Census 2026 компании Altrata, в стране насчитывается 151 такой обладатель состояния от $1 млрд.

Аналитики связывают рост числа российских миллиардеров и их совокупного состояния с динамикой валютного курса, уровнем процентных ставок и увеличением экспортных доходов от сырьевых товаров, кроме нефти, на фоне переориентации торговли на Азию. Второй год подряд Россия входит в первую четверку стран по этому показателю.

Лидерами рейтинга остаются США, где насчитывается 1265 миллиардеров, Китай с 363 и Германия с 221. В целом в мире число миллиардеров достигло рекордных 3795 человек, увеличившись за год на 8,2%, а их суммарное состояние выросло до $15,1 трлн.

Средний возраст миллиардера — 71 год, 13% из них — женщины. По прогнозу Altrata, в ближайшие десять лет миллиардеры передадут наследникам около $6,6 трлн.