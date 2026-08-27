Технологии

Samsung представила Galaxy S26 FE с 120-Гц AMOLED и зарядкой 45 Вт

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE для мирового рынка. Это первая модель в серии Galaxy S26, работающая на интерфейсе One UI 9 на базе Android 17.

В устройстве реализованы функции Galaxy AI, обновленные возможности камеры и интеграция с сервисами Google. Смартфон получил тройную основную камеру, 12-мегапиксельную фронтальную, поддержку 3-кратного оптического зума, ночной режим и стабилизацию при съемке в движении. Фото-ассистент позволяет редактировать изображения текстовыми запросами, но итоговое качество, как отмечают в Samsung, зависит от условий съемки и алгоритмов.

Аккумулятор емкостью 4900 мАч поддерживает зарядку до 45 Вт. С подходящим адаптером (продается отдельно) батарею можно зарядить до 69% примерно за 30 минут. Дисплей — 6,7-дюймовый AMOLED с частотой 120 Гц. Доступные цвета — черный, зеленый и фиолетовый, их набор варьируется в зависимости от рынка и оператора.

Производитель обещает семь поколений обновлений операционной системы и семь лет патчей безопасности с момента глобального запуска. Информация предоставлена пресс-службой Samsung.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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