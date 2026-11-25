Утром 25 ноября казанцы столкнулись с перебоями мобильного интернета. Особенно остро проблему ощущают в жилых массивах Азино-1 и Азино-2: смартфоны показывают полный сигнал, но передача данных не работает. Об этом сообщает сайт «АиФ Казань».

Горожане жалуются, что из-за сбоя невозможно оплатить коммунальные услуги, работают лишь отдельные приложения. В городских пабликах и Telegram-чатах пользователи массово обсуждают ситуацию.

Официальных предупреждений о плановых работах операторы не публиковали, однако абоненты начали получать SMS-рассылку с сервисных номеров. В сообщениях говорится о возможных временных сложностях с интернетом из-за обеспечения мер безопасности.

При этом в регионе не объявлялась «Беспилотная опасность», а фиксированная связь и домашний Wi-Fi в большинстве районов работают штатно. Причины сбоя пока неизвестны.