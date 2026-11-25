В текущем году свыше 300 тысяч жителей Татарстана воспользовались мессенджером МАКС для записи на прием к врачу. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения республики Андрей Ефремов.

По его словам, сервис оказался востребованным: записаться можно через привязку Госуслуг в боте МАКС, что удобнее, чем звонить в поликлинику. Кроме того, через МАКС доступны результаты анализов и дистанционное закрытие больничного — этой опцией ежемесячно пользуются более 10 тысяч пациентов.