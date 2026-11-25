Жители Татарстана уже в 2027 году смогут получать медицинские справки через портал «Госуслуги», не посещая врача. В дальнейшем такая возможность появится и в мессенджере MAX. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения республики Андрей Ефремов.

Параллельно прорабатывается дистанционное оформление повторных рецептов на лекарства, однако первичное назначение останется за врачом. Ефремов отметил, что в ряде российских регионов такая практика уже действует. Заместитель министра цифрового развития Татарстана Алексей Клонцак добавил, что порядок выдачи электронных рецептов требует доработки, а аптеки пока не готовы их принимать.

Конкретные сроки запуска обоих сервисов не названы. Основная сложность — нерешенный юридический вопрос: с какого момента электронная справка считается полученной пользователем.