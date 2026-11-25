Вылет самолета авиакомпании Azur Air из Пхукета в Казань задержали почти на час из-за закрытого неба над Индией. Пока пассажиры ожидали посадки, компания из четырех человек начала громко материться в адрес окружающих, сообщает Mash Iptash.

Экипаж пригрозил дебоширам высадкой, но предупреждение не подействовало. В итоге мужчину и его спутницу сняли с рейса, причем перед этим женщина отправила своего приятеля в грубой форме. Инцидент добавил к задержке еще минимум 30 минут.