В Казани прошло торжество по случаю 150-летия Казанского педагогического колледжа. Поздравить коллектив и ветеранов учреждения приехали председатель Госсовета Татарстана Фарид Абдулганиев и глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

Спикер парламента отметил, что колледж является ресурсным центром подготовки педагогических кадров и вносит весомый вклад в республиканские и федеральные проекты. В рамках юбилея в городе прошел всероссийский форум «Лидерство, проверенное временем и инновациями: учить так, чтобы завтрашний день начался сегодня». Абдулганиев подчеркнул, что тема форума точно отражает достижения коллектива.

На празднике Абдулганиев вручил благодарственные письма выдающимся педагогам колледжа. Хадиуллин наградил победителей республиканского конкурса «Лучший молодой преподаватель года» среди профессиональных образовательных организаций. Среди педагогов со стажем до трех лет первое место занял Сергей Авраменко из Нижнекамского политехнического колледжа, второе — Анфиса Спирина из Чистопольского сельхозтехникума, третье — Анастасия Иванова из Казанского театрального училища. В категории со стажем более трех лет лучшим признан Иван Толстошеев из Бугульминского машиностроительного техникума, далее — Динар Хайруллин и Мадина Бекбулатова.

Также глава Минобрнауки наградил победителей гранта для преподавателей русского языка и литературы. Казанский педколледж реализует семь образовательных программ, а с 2014 года здесь действует республиканский ресурсный центр подготовки педкадров. Учреждение участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» в отрасли «Педагогика».