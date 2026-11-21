В Зеленодольске мужчина, женщина и ребенок, проживавшие в квартире дома на улице Гоголя, почувствовали недомогание и были доставлены в местную ЦРБ. Как сообщили в Госжилинспекции РТ, их состояние оценивается как удовлетворительное, предварительные анализы исключили отравление угарным газом.

Специалисты не выявили утечек газа, вентиляция, дымоходы и газовые приборы работают нормально. Тем не менее, ситуацию взяла на контроль Госжилинспекция, и газоснабжение в подъезде было отключено. Подачу газа возобновят после проверки всех квартир и документального подтверждения управляющей компанией исправности дымоходов и вентиляции.