Новости Татарстана

Страховые аферисты в Татарстане чаще всего выбирают ОСАГО и каско

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Страховые мошенники в Татарстане переключаются ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане основная масса раскрытых эпизодов страхового мошенничества по-прежнему связана с ОСАГО и каско. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. При этом аферисты всё чаще пробуют силы в более дорогих видах страхования, где выплаты крупнее, а обстоятельства происшествий проверять сложнее.

По данным Российского союза автостраховщиков, в целом по стране доля уголовных дел, возбуждённых после направленных заявлений, достигает 31%. В Татарстане этот уровень заметно ниже — 10,3%. Схемы мошенников становятся запутаннее, а потенциальный ущерб от них растёт, отмечают участники рынка.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов рассказал, что страховое мошенничество приобретает более организованный и дорогостоящий характер. Мошенники переключаются на каско и полисы личного страхования: число случаев снижается, однако ущерб по ним увеличивается. По его словам, 88–90% выявляемых случаев всё еще приходятся на ОСАГО и каско, однако с 2024 года организованные группы активнее идут в сегменты с высокими выплатами. Российские аферисты перенимают опыт зарубежных.

Чтобы не допускать неправомерных выплат, страховщики ужесточают контроль. Они внимательнее изучают документы, просят дополнительные подтверждения и назначают повторные экспертизы. Об этом также сообщила пресс-служба ВСС.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен

Интересное в Казани

22 часа назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

служба отлова крыс

Технологии

14 часов назад

В «Мегафоне» объяснили, почему интернет тормозит при хорошем сигнале

Интересное в Казани

3 дня назад

«Чей это город — туристов или горожан?»: рассказываем, кому на самом деле досталась новая набережная в Казани

липолитик в лицо цена

Кулинария

день назад

Беру фарш и 2 картофелины: готовлю ленивые колдуны — румяные снаружи, сочные внутри

Кулинария

23 часа назад

Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется

Кулинария

день назад

Захватите банку тунца и кукурузы: сытный салат собирается за 7 минут — даже варить почти ничего не надо

Кулинария

день назад

Осень — время капусты: готовлю ленивый пирог за 20 минут — начинки больше, чем теста

Кулинария

14 часов назад

Беру копченую курицу и корейскую морковь: слоеный салат собираю за 10 минут — пропитывать не нужно
Экономика
4 часа назад

Долю России в мировой торговле углем планируется увеличить до 24–27%

Правительство РФ сообщило о программе развития ...

Кулинария

2 часа назад

Гречка осталась со вчерашнего ужина: добавляю фарш — получаются сочные гречаники

Полезное

15 часов назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года

Кулинария

5 часов назад

Тыква лежит без дела после дачи: запекаю целиком — мякоть идет сразу на три блюда

Кулинария

8 часов назад

Сырники расползаются на сковороде: почему добавлять еще больше муки — не лучшее решение
Российские инженеры создали ветротурбину для ве...
Технологии
8 часов назад

Российские инженеры создали ветротурбину для ветра от 0,5 м/с

Кулинария

9 часов назад

Пюре осталось со вчера: прячу внутрь сыр и жарю по 5 минут — горячие лепешки разлетаются сразу

Технологии

11 часов назад

Плохой сон одного партнера связали с питанием обоих в паре

Технологии

11 часов назад

Утечка: Vivo X500 может быть почти на 50% дороже X300
Полезное
6 дней назад

Интервью с экспертом: Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика»