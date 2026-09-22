Страховые аферисты в Татарстане чаще всего выбирают ОСАГО и каско

В Татарстане основная масса раскрытых эпизодов страхового мошенничества по-прежнему связана с ОСАГО и каско. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. При этом аферисты всё чаще пробуют силы в более дорогих видах страхования, где выплаты крупнее, а обстоятельства происшествий проверять сложнее.

По данным Российского союза автостраховщиков, в целом по стране доля уголовных дел, возбуждённых после направленных заявлений, достигает 31%. В Татарстане этот уровень заметно ниже — 10,3%. Схемы мошенников становятся запутаннее, а потенциальный ущерб от них растёт, отмечают участники рынка.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов рассказал, что страховое мошенничество приобретает более организованный и дорогостоящий характер. Мошенники переключаются на каско и полисы личного страхования: число случаев снижается, однако ущерб по ним увеличивается. По его словам, 88–90% выявляемых случаев всё еще приходятся на ОСАГО и каско, однако с 2024 года организованные группы активнее идут в сегменты с высокими выплатами. Российские аферисты перенимают опыт зарубежных.

Чтобы не допускать неправомерных выплат, страховщики ужесточают контроль. Они внимательнее изучают документы, просят дополнительные подтверждения и назначают повторные экспертизы. Об этом также сообщила пресс-служба ВСС.