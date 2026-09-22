Отсрочка пенсии в Татарстане удвоит фиксированную выплату

Фиксированная часть страховой пенсии по старости может увеличиться вдвое, если отложить выход на заслуженный отдых на десять лет. Об этом напомнили в Социальном фонде России. В Татарстане размер будущей выплаты напрямую зависит от продолжительности официальной работы и величины «белой» зарплаты. В 2026 году фиксированная часть составляет 9 584,69 рубля, а страховая формируется индивидуально — из накопленных пенсионных коэффициентов.

Чтобы получить страховую пенсию, нужно иметь как минимум 15 лет стажа и 30 баллов. Работа без трудового договора или зарплата «в конверте» в расчет взносов не попадает, поэтому будущие выплаты могут оказаться заметно ниже. Если к пенсионному возрасту стажа или коэффициентов не хватает, есть несколько вариантов.

Можно продолжить официально трудиться — так добраются недостающие годы и дополнительные баллы. Законодательство также допускает покупку недостающих периодов через добровольные взносы. При полном отсутствии нужных показателей назначают социальную пенсию, но ее оформляют на пять лет позже страховой, и обычно она меньше.

Еще один способ повысить выплаты — добровольно отложить обращение за пенсией. За каждый год работы после достижения возраста применяются повышающие коэффициенты. Например, при отсрочке на десять лет фиксированная часть увеличивается ровно в два раза, а за счет продолжающейся работы копятся новые баллы.

Проверить уже назначенные начисления пенсионеры могут через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда. Заказанная справка покажет все учтенные периоды и баллы. Если обнаружится неучтенное место работы или ошибка, гражданин вправе обратиться в ведомство за уточнением данных и перерасчетом.