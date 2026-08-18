Технологии

Samsung выпустит складной смартфон с более широким экраном, чем Galaxy Z Fold 8

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Samsung работает над новым складным смартфоном, который получит экран заметно шире, чем у актуальной модели Galaxy Z Fold 8. По данным южнокорейского издания ETNews, устройство выйдет в 2027 году.

Новинка будет отличаться пропорциями дисплея: возможно, 16:9 или 16:10 вместо привычного 4:3. Это сделает устройство визуально более широким при раскрытии.

Информацию опубликовало издание Ferra со ссылкой на ETNews. Согласно ETNews, в 2027 году Samsung планирует представить пять складных устройств, включая обновления Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 и новую версию Galaxy Z TriFold.

Ожидается, что официальный анонс пройдет на ежегодной выставке Samsung Unpacked, которая, скорее всего, состоится в июле 2027 года.

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