Гренки из вчерашнего хлеба готовлю с сыром внутри: завтрак исчезает со стола за 10 минут
Про Город Пермь
Вчерашний хлеб для обычных бутербродов уже суховат, зато для горячих гренок подходит отлично. Если положить между двумя ломтиками сыр, окунуть заготовку в яичную смесь и быстро обжарить, получается хрустящий снаружи и мягкий внутри завтрак.
Главный секрет здесь простой: сыр прячу между ломтиками хлеба, а не посыпаю сверху. Пока гренки подрумяниваются, начинка успевает расплавиться и остается внутри.
Хлеб беру слегка подсохший
Свежий мягкий батон слишком быстро впитывает яичную смесь и может начать разваливаться еще до сковороды. Вчерашний хлеб плотнее, поэтому с ним работать удобнее.
На 4 порции понадобится:
- хлеб или батон — 8 ломтиков;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 70–80 мл;
- сыр — 100–120 г;
- соль — щепотка;
- сливочное или растительное масло — для жарки.
Сыр нарезаю тонкими пластинками или натираю. Выкладываю его между двумя кусочками хлеба, стараясь не доводить начинку до самых краев.
Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше сыр просто клала сверху на готовые гренки, но он плавился неравномерно и часто оставался на тарелке. Теперь собираю из хлеба небольшой закрытый бутерброд и только потом окунаю его в яйцо. Внутри сыр становится тягучим, а снаружи хлеб остается румяным».
В яйце долго не держу
Яйца смешиваю с молоком и щепоткой соли. Заготовку быстро окунаю сначала одной, затем другой стороной. Оставлять хлеб плавать в смеси не нужно — особенно если он уже достаточно пористый.
На Food.ru для французских тостов и похожих блюд также используют смесь яиц и молока, в которую хлеб погружают перед обжариванием. Количество жидкости лучше корректировать под плотность конкретного хлеба.
Если ломтики очень сухие, им можно дать впитать чуть больше смеси. Если хлеб лишь вчерашний — достаточно нескольких секунд.
Огонь делаю средним
На сильно раскаленной сковороде хлеб быстро потемнеет, а сыр внутри останется холодным. Поэтому сначала разогреваю масло, затем уменьшаю огонь до среднего.
Гренки жарю примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. После переворачивания можно ненадолго накрыть сковороду крышкой — начинка быстрее расплавится.
Сыр лучше выбирать тот, который хорошо плавится. Подойдет обычный полутвердый сорт без большого количества рассола.
Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Самая частая моя ошибка была в слишком сильном огне. Снаружи хлеб уже красивый и золотистый, разрезаешь — сыр едва теплый. Теперь жарю спокойнее и после переворачивания ненадолго накрываю крышкой. Этих пары минут обычно хватает для мягкой сырной середины».
Начинку можно менять
К сыру хорошо добавить тонкий ломтик помидора, немного зелени или кусочек готовой курицы. Но начинки не должно быть слишком много, иначе хлеб будет сложно переворачивать.
Если хочется сладко-соленого сочетания, можно подать готовые сырные гренки с небольшим количеством меда. Для более привычного варианта подойдет зелень и свежие овощи.
Сам рецепт при этом остается тем же: два ломтика, начинка внутри, яичная смесь и несколько минут на сковороде.
Вчерашний хлеб должен быть просто подсохшим
Использовать вчерашний хлеб можно только в том случае, если он нормально хранился и на нем нет признаков порчи. Даже небольшое пятно плесени — повод отказаться от всей пораженной буханки, а не просто срезать подозрительный участок.
Специалисты Роспотребнадзора советуют не употреблять продукты с признаками плесневого поражения. Термическая обработка не превращает испорченный хлеб обратно в безопасный продукт.
Завтрак действительно укладывается в 10 минут
Пока нагревается сковорода, нарезаю сыр и смешиваю яйца с молоком. Затем остается собрать бутерброды, быстро окунуть их в смесь и обжарить с двух сторон.
На 8 ломтиков хлеба хватает двух яиц и примерно 100–120 граммов сыра. В итоге подсохший батон, который еще вчера никто не хотел доедать, превращается в горячие гренки с хрустящей корочкой и расплавленной серединой.
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