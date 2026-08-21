Вчерашний картофель режу кружочками и заливаю яйцом: получается завтрак на всю семью

Вареная картошка после ужина часто остается в холодильнике в количестве, которого уже мало для полноценного гарнира, но слишком много, чтобы выбрасывать. Утром из нее можно приготовить простой завтрак на одной сковороде — без повторной варки и долгой подготовки.

Картофель нарезаю кружочками, слегка подрумяниваю, а затем заливаю яйцами. Получается что-то между картофельной запеканкой и большим омлетом: снизу румяная корочка, сверху мягкое яйцо, а внутри — сытный картофель.

Картофель беру именно холодный

Для такого блюда вчерашний картофель даже удобнее свежесваренного. После холодильника клубни становятся плотнее, поэтому их проще нарезать ровными кружочками и переворачивать на сковороде.

На 3–4 порции понадобится:

вареный картофель — 5–6 средних клубней;

яйца — 4–5 шт.;

молоко — 50 мл;

сыр — 50–70 г по желанию;

лук — 1 небольшая головка;

соль и перец — по вкусу;

растительное или сливочное масло — для жарки.

Картофель нарезаю кружочками толщиной около половины сантиметра. Слишком тонкие ломтики быстро развалятся, а толстые будут дольше прогреваться.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше остатки вареной картошки просто разогревала, и второй раз ее уже никто особенно не хотел. Теперь специально оставляю несколько клубней на утро. Холодный картофель отлично режется, быстро покрывается корочкой, а с яйцом получается уже совершенно другое блюдо».

Сначала даю картофелю подрумяниться

Если сразу вылить яйца на холодные кружочки, получится скорее обычный омлет с картофелем. Поэтому сначала хорошо разогреваю сковороду с небольшим количеством масла и выкладываю картофель одним слоем.

Обжариваю несколько минут до золотистой поверхности, затем переворачиваю. Если использую лук, предварительно довожу его до мягкости на той же сковороде.

Именно этот этап дает вкусную корочку, поэтому постоянно перемешивать картофель не нужно.

Яйца взбиваю отдельно

Яйца смешиваю с молоком, солью и перцем до однородности. Слишком долго взбивать массу не требуется — достаточно соединить белки и желтки.

Заливаю смесью подрумяненный картофель, уменьшаю огонь и накрываю сковороду крышкой. Так яйцо успевает схватиться сверху, пока нижняя часть не начинает подгорать.

За несколько минут до готовности можно добавить тертый сыр. Он расплавится сверху и сделает блюдо еще сытнее.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Самая удачная версия у меня получается, когда картошку сначала хорошо подрумянить и только потом добавлять яйца. Если залить все сразу, вкус совсем другой. А еще стараюсь не делать слишком сильный огонь — низ тогда успевает подгореть раньше, чем приготовится середина».

Вчерашняя картошка должна правильно храниться

Для такого завтрака использую только картофель, который после ужина вовремя убрали в холодильник. Оставлять приготовленные продукты надолго при комнатной температуре, а затем пытаться «спасти» их хорошей прожаркой не стоит.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать температурные условия и сроки хранения готовых блюд. Если у картофеля появился необычный запах, липкость или другие признаки порчи, использовать его повторно нельзя.

Колбаса здесь вообще не обязательна

Картофель и яйца уже делают блюдо достаточно сытным. Но рецепт удобно менять под содержимое холодильника: добавить помидоры, сладкий перец, зелень или немного готовой курицы.

Особенно хорошо сюда подходит зеленый лук. Его лучше добавить ближе к концу приготовления, чтобы сохранить вкус и аромат.

Если завтрак предназначен для нескольких человек, готовое блюдо даже не обязательно перекладывать целиком. Нарезаю его прямо на сковороде на крупные куски и раскладываю по тарелкам.

На приготовление уходит около 15 минут

Вчерашний картофель здесь экономит основную часть времени — ничего не нужно чистить и варить. Остается нарезать клубни, подрумянить их и залить яйцами.

На 5–6 картофелин достаточно 4–5 яиц, а дальше рецепт легко менять сыром, зеленью или овощами.

В итоге вчерашний гарнир не приходится второй раз ставить на стол в прежнем виде. Из той же картошки получается горячий завтрак на несколько человек — и для него нужна всего одна сковорода.

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