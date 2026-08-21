Кулинария

Кабачок смешиваю с фаршем вместо хлеба: котлеты получаются сочными и мяса нужно меньше

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Тертый кабачок можно добавить в мясной фарш вме...

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Котлетный фарш часто дополняют размоченным хлебом, чтобы готовые котлеты оставались мягкими. Но летом и в начале осени у меня для этого есть другой продукт — обычный кабачок. Он практически не перебивает мясной вкус, зато добавляет фаршу влагу и объем.

Особенно удобно использовать молодые кабачки с тонкой кожицей. Натираю овощ на терке, слегка отжимаю и смешиваю непосредственно с фаршем. Котлет получается больше, а внутри они остаются сочными даже без хлеба и молока.

На полкило фарша беру небольшой кабачок

Точные пропорции зависят от того, насколько водянистый попался овощ. На 500 г фарша обычно достаточно примерно 150–200 г уже подготовленного кабачка.

Для котлет понадобятся:

  • мясной фарш — 500 г;
  • кабачок — 150–200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • лук — 1 небольшая головка;
  • соль и перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Молодой кабачок можно использовать вместе с кожицей. У переросшего плода грубую кожуру и крупные семена лучше удалить.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Кабачок в котлетах мне нравится именно тем, что практически не чувствуется отдельно. Раньше добавляла хлеб по привычке, а летом попробовала заменить его тертым кабачком. Теперь делаю так регулярно: котлет получается больше, а внутри они остаются мягкими и сочными».

Кабачок обязательно немного отжимаю

Это самый важный момент рецепта. Натертый кабачок быстро выделяет сок, и если отправить его в фарш вместе со всей жидкостью, масса может получиться слишком рыхлой. Такие котлеты сложнее формировать и переворачивать.

Поэтому кабачок натираю, слегка солю, оставляю буквально на несколько минут, а затем отжимаю руками. Насухо выжимать его не нужно — часть влаги как раз и должна остаться.

После этого смешиваю овощ с фаршем, яйцом и мелко нарезанным или натертым луком. Массу хорошо вымешиваю до однородности.

Муку в фарш сразу не добавляю

После вымешивания даю массе постоять около 10 минут. Часто этого достаточно, чтобы фарш стал удобным для лепки.

Если он все-таки получился слишком жидким, можно добавить немного панировочных сухарей. Но засыпать несколько ложек муки заранее не стоит: она заберет влагу, ради которой кабачок вообще добавлялся в котлеты.

На Food.ru в рецептах мясных котлет с кабачком также используют тертый овощ как добавку к фаршу, позволяющую получить более мягкую и сочную текстуру.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Однажды кабачок вообще не отжала — и вместо котлет получила фарш, который расползался по сковороде. Теперь лишний сок обязательно убираю, но без фанатизма. Если выжать овощ практически досуха, теряется весь смысл такой добавки».

Сначала делаю хорошую корочку

Котлеты формирую влажными руками и выкладываю на предварительно разогретую сковороду. Сначала даю одной стороне хорошо схватиться и только потом переворачиваю.

Постоянно двигать котлеты по сковороде не нужно. Когда появилась румяная корочка, переворачиваю, немного уменьшаю нагрев и довожу до полной готовности.

Для блюд из мясного фарша особенно важна достаточная термическая обработка. Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости тщательно прожаривать изделия из рубленого мяса, поскольку потенциальные микроорганизмы могут находиться не только на поверхности продукта.

Кабачок экономит фарш, но котлеты не превращает в овощные

На 500 г мяса я не добавляю целый килограмм кабачка. При слишком большом количестве овоща структура становится рыхлой, а мясной вкус действительно теряется.

Пропорция примерно 150–200 г подготовленного кабачка на 500 г фарша для меня удобнее всего. При необходимости ее можно немного менять в зависимости от сочности овоща и вида мяса.

Куриный или индюшиный фарш благодаря кабачку получается менее сухим, а со свининой и говядиной овощ позволяет сделать котлетную массу немного легче.

Хлеб в этом рецепте действительно не нужен

Схема получается очень простой: натираю кабачок, слегка отжимаю, смешиваю с фаршем, яйцом и луком, а затем обжариваю котлеты до полной готовности.

Овощ почти растворяется внутри и не превращает блюдо в кабачковые оладьи. Зато из привычной порции фарша получается больше котлет, а мякиш или размоченный батон вообще не приходится добавлять.

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