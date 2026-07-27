Запеканка из молодой капусты с фаршем: летний рецепт без жарки

Есть блюда, которые начинают собирать домашних на кухне задолго до готовности. Запеканка из молодой капусты с фаршем — именно такая: пахнет чесноком, паприкой, сметанной заливкой и чем-то очень похожим на ленивые голубцы, только без кастрюли, обжарки и долгой возни.

Главный плюс рецепта — всё отправляется в форму сырым. Капуста, фарш, лук и морковь запекаются под нежной сметанной заливкой, а духовка делает почти всю работу сама. Получается сытное летнее блюдо, которое вкусно и горячим, и на следующий день из холодильника.

Почему запеканка из молодой капусты получается нежной

Капуста огородная хорошо подходит для запеканок, голубцов, тушения и овощных начинок. Но именно молодая капуста дает самую приятную текстуру: она мягче, сочнее и быстрее пропекается.

Обычная поздняя капуста грубее. Если использовать её без подготовки, в готовом блюде могут остаться жестковатые кусочки. Молодую же достаточно тонко нашинковать и слегка помять руками.

«Молодая капуста не требует ошпаривания. Она быстро становится мягкой в духовке и хорошо соединяется с фаршем и заливкой», отмечает автор рецепта Ольга Мороз.

Если молодой капусты под рукой нет, можно взять обычную. Тогда её лучше залить кипятком на 2–3 минуты, затем откинуть на дуршлаг и дать воде полностью стечь.

Ингредиенты для летней запеканки

Для формы среднего размера понадобится:

молодая капуста — 700 г;

мясной фарш — 500 г;

репчатый лук — 2 шт.;

морковь — 1 крупная;

яйца — 3 шт.;

сметана — 250 г;

чеснок — 4 зубчика;

мука — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

чёрный перец — 1/2 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сыр для корочки — по желанию.

Фарш лучше брать смешанный — свинина и говядина 50 на 50. Свинина даст сочность, говядина — плотность и мясной вкус. Куриный фарш тоже подойдет, но с ним запеканка может получиться суше.

Главная фишка рецепта: никакой жарки

В ленивых голубцах или мясных запеканках овощи часто сначала обжаривают. Здесь этого делать не нужно.

Лук, морковь, капуста и фарш отправляются в форму сырыми. Это экономит время, уменьшает количество масла и делает вкус легче.

Духовка постепенно прогревает массу, овощи дают сок, фарш пропекается, а сметанная заливка удерживает влагу. В итоге блюдо получается не сухим и не жирным.

Как подготовить капусту, лук и морковь

Капусту тонко нашинкуйте. Переложите в большую миску и слегка помните руками, чтобы она стала мягче и немного осела.

Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковь натрите на крупной тёрке.

Добавьте овощи к капусте. На этом этапе можно сразу всыпать соль, перец и паприку. Соль поможет капусте быстрее дать сок, а паприка добавит запеканке теплый аромат и более аппетитный цвет.

Какой фарш лучше выбрать

Для этой запеканки особенно хорошо работает смешанный фарш из свинины и говядины. Он не пересыхает, но и не делает блюдо слишком тяжелым.

Если используете куриный или индюшиный фарш, можно добавить одну ложку сметаны прямо в мясо или немного мелко натертого сыра. Так начинка станет сочнее.

Фарш в запеканках удобен тем, что быстро распределяется между овощами и равномерно пропекается. Главное — тщательно смешать его с капустой, чтобы не осталось крупных плотных комков.

Фарш не нужно предварительно жарить. За 45–50 минут при 180 градусах он полностью приготовится, особенно под слоем заливки.

Сметанная заливка — сердце запеканки

В отдельной миске смешайте яйца, сметану, пропущенный через пресс чеснок и муку. Размешайте до однородности, чтобы не осталось комочков.

Мука здесь нужна не для тяжести, а для стабильности. Она помогает заливке схватиться в духовке и связать капусту, фарш и овощи в единый пласт.

Чеснок лучше не уменьшать слишком сильно. Четыре зубчика дают тот самый аромат, из-за которого запеканка пахнет почти празднично.

«Сметана, яйца и чеснок превращают простые продукты в цельное блюдо. Без заливки это была бы просто капуста с фаршем, а с ней получается нежная запеканка», поясняет Ольга Мороз.

Как собрать запеканку

В большой миске соедините капусту, лук, морковь и фарш. Добавьте соль, перец и паприку. Хорошо перемешайте руками или ложкой.

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Переложите овощно-мясную массу и разровняйте.

Утрамбовывать слишком сильно не нужно. Если слой будет чрезмерно плотным, запеканка хуже пропечется в середине. Масса должна лежать ровно, но оставаться немного рыхлой.

Сверху равномерно распределите сметанную заливку. Постарайтесь покрыть всю поверхность, чтобы верх не пересох.

Сколько запекать капусту с фаршем

Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Поставьте форму на средний уровень и запекайте 45–50 минут.

За 10 минут до готовности можно посыпать верх тёртым сыром. Подойдет российский, гауда, пармезан или любой сыр, который хорошо плавится.

Сырная корочка делает блюдо более аппетитным, но рецепт работает и без неё. Если хочется более лёгкий вариант, верх можно оставить просто сметанным.

Готовая запеканка должна стать плотной, румяной по краям и хорошо держать форму после небольшого отдыха.

Почему запеканке нужно постоять после духовки

Сразу после духовки запеканка очень горячая и мягкая. Если нарезать её сразу, куски могут разваливаться.

Дайте блюду постоять 10–15 минут. За это время заливка стабилизируется, соки распределятся, а порции будут аккуратнее держать форму.

На следующий день запеканка становится плотнее. В холодном виде она напоминает мясной пирог без теста и хорошо подходит для обеда на работе, перекуса или дачного стола.

Как подавать запеканку из молодой капусты

Горячую запеканку можно подать со сметаной, свежей зеленью, огурцами или помидорами. Она достаточно сытная, поэтому отдельный гарнир обычно не нужен.

Для более яркого вкуса подойдет ложка томатного соуса, аджики или домашнего кетчупа. Но перегружать блюдо не стоит: в нем уже есть чеснок, паприка, мясо и нежная капуста.

Холодную запеканку можно нарезать плотными кусками и взять с собой. Она не течет, хорошо держит форму и остается вкусной без разогрева.

Как хранить блюдо

В холодильнике запеканка спокойно хранится 2–3 дня в закрытом контейнере. Перед подачей её можно разогреть в духовке, микроволновке или на сковороде под крышкой.

Если готовите заранее, лучше не резать всё блюдо сразу. Цельный пласт сохраняет сочность дольше, чем отдельные куски.

Замораживать такую запеканку можно, но после разморозки молодая капуста станет мягче. Для лучшей текстуры ее всё же лучше съесть свежей.

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