Домашние хот-доги с сыром и хрустящим луком: рецепт сочной закуски

Домашний хот-дог часто кажется проще покупного: булочка, сосиска, кетчуп — и вроде бы всё на месте. Но именно поэтому вкус получается плоским. Настоящую разницу делают три детали: расплавленный сыр, густой соус с маринованными огурцами и хрустящий жареный лук сверху.

Такой хот-дог не требует сложной кухни, но выглядит и ощущается как полноценная горячая закуска. Сосиска становится сочнее, булочка пропитывается соусом, сыр плавится, а лук добавляет тот самый хруст, из-за которого хочется сразу взять второй.

Почему домашние хот-доги уступают покупным

Хот-дог давно стал одной из самых узнаваемых уличных закусок: мягкая булочка, горячая сосиска и соусы. Но в хорошем варианте важна не только сосиска, а весь баланс вкусов.

Покупные хот-доги часто выигрывают за счет насыщенного соуса, теплой булочки и добавок. Дома же многие ограничиваются кетчупом и горчицей, поэтому закуска получается суховатой.

«Главная ошибка — считать, что вкус хот-дога зависит только от сосиски. На самом деле его собирают соус, сыр и текстура добавок», рассказала корреспондент Город Киров Ангелина Сергеева.

Именно поэтому в этом рецепте сосиску оборачивают сыром, соус делают отдельно, а хрустящий лук добавляют перед подачей.

Ингредиенты на 6 хот-догов

Для основы понадобится:

сосиски — 6 шт.;

булочки для хот-догов — 6 шт.;

плавленый сыр в ломтиках — 6 шт.;

хрустящий жареный лук — 50 г;

кетчуп для подачи — 40 г;

горчица для подачи — 20 г.

Для домашнего соуса:

маринованные огурцы — 120 г;

репчатый лук — 60 г;

кетчуп — 30 г;

майонез — 30 г;

дижонская или зернистая горчица — 30 г.

Сосиски лучше брать плотные, которые хорошо держат форму при обжарке. Булочки — мягкие, но не слишком сладкие. Плавленый сыр в ломтиках подходит лучше твердого: он быстро тает и обволакивает сосиску.

Как приготовить соус для хот-догов

Маринованные огурцы нарежьте очень мелким кубиком. Репчатый лук также измельчите как можно мельче, чтобы он не выпадал из булочки крупными кусками.

Смешайте огурцы, лук, кетчуп, майонез и дижонскую или зернистую горчицу. Перемешайте до густой однородной массы.

Соус должен быть не жидким, а плотным. Если огурцы слишком сочные, их можно слегка отжать перед смешиванием. Так булочка не размокнет в духовке.

Дижонская горчица дает более мягкий и сложный вкус, зернистая — приятную текстуру. Обычная острая горчица тоже подойдет, но ее лучше добавлять меньше.

Как подготовить сосиски и сыр

Сосиски очистите от оболочки, если она несъедобная. Разогрейте сковороду и обжарьте сосиски до легкой румяной корочки.

Не нужно жарить их слишком долго: главная задача — прогреть и добавить аромат. После духовки они дойдут окончательно.

Каждую горячую сосиску заверните в ломтик плавленого сыра. От тепла сыр начнет размягчаться сразу, а в духовке станет тягучим.

Если сыра в ломтиках нет, можно использовать мягкий плавленый сыр в ванночке. Намажьте его тонким слоем на внутренние стороны булочки, а затем положите сосиску. Эффект получится похожим: сыр растает и сделает начинку нежнее.

Как собрать домашние хот-доги

Булочки аккуратно разрежьте, не прорезая до конца. Внутрь уложите сосиску, обернутую сыром.

Сверху щедро распределите домашний соус с огурцами и луком. Не жалейте соуса, но и не перегружайте булку: если начинки слишком много, хот-дог будет неудобно есть.

Выложите заготовки на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10 минут. За это время булочка станет теплее, сыр расплавится, а соус немного прогреется.

Перед подачей добавьте сверху немного кетчупа и горчицы. Финальный слой — хрустящий жареный лук.

Как сделать хрустящий лук дома

Готовый жареный лук продается в гипермаркетах и онлайн-магазинах, но домашний вариант получается особенно ароматным.

Репчатый лук нарежьте очень тонкими полукольцами. Обваляйте в небольшом количестве муки или крахмала, стряхните лишнее и обжарьте в хорошо разогретом масле до золотистого цвета.

После жарки переложите лук на бумажное полотенце и посолите. По мере остывания он станет более хрустящим.

Репчатый лук хорошо подходит для таких закусок: в сыром виде он дает остроту, а после обжарки становится сладковатым, ароматным и хрустящим.

Главное — не добавлять жареный лук заранее. Если он долго постоит на горячем соусе, быстро размякнет.

Как подать хот-доги для компании

Если готовите для большой компании, лучше не собирать все хот-доги заранее. Подготовьте булочки, сосиски, сыр, соус и лук отдельно.

Каждый сможет собрать свой вариант: добавить больше горчицы, убрать лук, положить двойной сыр или сделать острее. После сборки хот-дог достаточно прогреть в духовке 5 минут.

Так сыр останется тягучим, булочка не размокнет, а хрустящий лук сохранит текстуру. Для пикника соус можно взять в отдельном контейнере, а жареный лук — в сухой банке или пакете.

Какие добавки подойдут к рецепту

В базовый рецепт можно добавить тонкие кружочки маринованного перца, свежий огурец, немного квашеной капусты или острый соус.

Если хочется более сытный вариант, положите в булочку немного обжаренного бекона. Но тогда соли в соусе нужно меньше, иначе вкус станет слишком тяжелым.

Для мягкого варианта часть майонеза можно заменить сметаной или густым йогуртом. Соус получится легче, но его лучше съесть сразу — хранится он хуже.

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