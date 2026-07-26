Новости Татарстана

Вода ошибок не прощает: пляжный сезон в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С начала года в Татарстане утонули больше 30 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Трагедии происходят каждый день: в Набережных Челнах 16-летний парень купался у моста и пропал из виду – тело нашли в двух метрах от берега. В Алексеевском районе 15-летний подросток тонул в озере, очевидцы вытащили его, но медики не смогли спасти.

Главные причины – купание в необорудованных местах и игнорирование спасательных жилетов. В июне на Волге в Зеленодольском районе катались на сапборде четырехлетний ребенок и мужчина – оба утонули. Водолазы нашли их тела в 50 метрах от берега. Спасатели напоминают: жилет обязателен, а за нарушение штрафуют.

Роспотребнадзор до сих пор не признал пригодным для купания ни один казанский пляж. Вода на «Локомотиве», «Нижнем Заречье», «Большом Лебяжьем» и Комсомольском озере не соответствует нормам. На «диких» пляжах за этот сезон погибли девять человек – штраф за купание там от тысячи до полутора тысяч рублей.

В Казани официально открыты пять пляжей и пять зон отдыха, но купаться на них рискованно. Безопасные места – в Зеленодольске (пляж «Комсомолец»), Камском Устье («Лето»), а также в Чистополе, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Пока стоит жара, спасатели призывают не пренебрегать правилами и не надеяться на авось – вода ошибок не прощает.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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