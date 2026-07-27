Nvidia выступит поручителем на $250 млрд при строительстве ЦОД в Огайо

Nvidia ведёт переговоры об участии в финансировании строительства центра обработки данных мощностью 10 ГВт на юге штата Огайо. Проект стоимостью $500 млрд реализует дочерняя структура японской SoftBank, а Nvidia должна стать поручителем примерно на $250 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal. Конечным арендатором ЦОД выступит OpenAI, хотя рассматриваются и другие кандидаты.

В финансировании косвенно участвует японское правительство в рамках торговой сделки с США. Американский министр торговли Говард Лютник получит право отбора пользователей для объекта. Помимо OpenAI, на доступ претендуют Anthropic, Microsoft и Google, уточняет Bloomberg.

SoftBank будет привлекать кредиты под поручительство Nvidia. Строящийся ЦОД станет одним из крупнейших в мире. Ранее Nvidia также заявила о готовности участвовать в развитии южнокорейской экономики в сфере строительства ЦОД, подчеркнув, что её амбиции не ограничиваются территорией США.