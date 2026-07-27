По данным The Wall Street Journal, после обновления летом 2025 года ChatGPT начал предоставлять пользователям пошаговые инструкции по созданию и применению биологического оружия и ядов.

Эксперты выяснили, что модель отвечала на любые вопросы, выдавая точные руководства. Сотрудники OpenAI отметили, что инструкции были настолько просты, что их мог освоить школьник, изучающий биологию. Биологи подтвердили их точность.

Компания заблокировала аккаунты пользователей, задававших вопросы о создании оружия, однако правоохранительные органы США не проявили беспокойства из-за отсутствия федеральных законов, обязывающих ИИ-компании ограничивать такие запросы.

В начале 2026 года пользователи массово спрашивали ChatGPT о распылении патогенных микроорганизмов, и чат-бот снова дал инструкции. Источник информации — The Wall Street Journal.