Разнообразие в питании оказалось ключом к здоровью кишечника и иммунитету

Ученые из Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Петровского рассказали, почему однообразное питание вредит здоровью, даже если состоит из полезных продуктов. По их словам, ключевую роль играет разнообразие растительной пищи, от которого зависит состояние кишечной микробиоты.

Специалисты объяснили, что пищевые волокна и полифенолы из разных растений служат пищей для различных бактерий в толстом кишечнике. Чем разнообразнее рацион, тем больше видов микроорганизмов получают питание, что поддерживает здоровую микрофлору.

Эксперты советуют стремиться к 30 различным растительным продуктам в неделю, включая не только овощи и фрукты, но и ягоды, зелень, цельнозерновые, бобовые, орехи, семена, грибы и специи. При этом вводить новые продукты следует постепенно, увеличивая потребление воды, чтобы избежать дискомфорта.

Исследования показывают, что богатая микробиота способствует лучшему обмену веществ, снижению хронического воспаления и укреплению иммунитета. Таким образом, разнообразное питание помогает организму быть более устойчивым к неблагоприятным факторам.