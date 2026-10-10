Лаваш режу прямо в миску, добавляю яйца и сыр: горячий завтрак на всю семью готов за 10 минут

Утром не всегда хочется стоять у плиты и готовить каждому отдельную порцию. Особенно когда в холодильнике остался лаваш, несколько яиц и кусочек сыра. Из этих продуктов можно сделать большой горячий завтрак на одной сковороде, который легко разделить на несколько частей.

Лаваш в этом рецепте заменяет тесто. Его не нужно раскатывать или заранее обжаривать. Достаточно нарезать тонкими полосками, перемешать с яйцами и сыром, а затем отправить на сковороду. Получается румяная лепешка с мягкой серединой и тянущимся расплавленным сыром.

Вместо теста берем обычный лаваш

Для завтрака на 3–4 человека понадобится:

тонкий армянский лаваш — 150 г;

яйца — 3 шт.;

твердый или полутвердый сыр — 100 г;

молоко — 50 мл;

сметана — 1 ст. л.;

соль — небольшая щепотка;

черный перец — по вкусу;

растительное или сливочное масло — для сковороды;

зеленый лук или укроп — по желанию.

Сыр подойдет практически любой, который хорошо плавится. Можно использовать российский, гауду или моцареллу для пиццы. Если сыр достаточно соленый, дополнительную соль лучше сократить.

Лаваш необязательно брать свежий. Если он немного подсох, яично-молочная смесь поможет сделать его мягче. Главное, чтобы на нем не было признаков плесени или порчи.

Нарезаем, смешиваем и сразу жарим

Сложите листы лаваша в несколько слоев и нарежьте кухонными ножницами прямо в глубокую миску. Удобнее всего делать короткие полоски шириной около 1 см. В отдельной емкости разбейте яйца, добавьте молоко, сметану, соль и перец. Перемешайте вилкой до однородности. Натрите сыр на крупной терке. При желании мелко нарежьте зеленый лук или укроп. Вылейте яичную смесь к лавашу, добавьте сыр и зелень. Тщательно перемешайте, чтобы полоски равномерно пропитались. Разогрейте сковороду диаметром 24–26 см с небольшим количеством масла. Выложите массу и распределите ровным слоем. Уменьшите огонь до умеренного, накройте крышкой и готовьте примерно 4–5 минут. Нижняя сторона должна подрумяниться, а верх — почти схватиться. Осторожно переверните лепешку при помощи большой плоской тарелки и готовьте еще 2–3 минуты без крышки.

Весь процесс занимает около 10–12 минут, если заранее подготовить продукты. Точное время зависит от толщины лепешки и мощности плиты.

Почему лаваш не превращается в кашу

На первый взгляд может показаться, что тонкий лаваш полностью размокнет в яйцах и молоке. Но при нагревании яичная смесь постепенно схватывается, соединяя полоски в единую основу. Сыр дополнительно помогает удерживать форму и делает середину более нежной.

Важно не переборщить с жидкостью. Если добавить слишком много молока, лепешка получится влажной и ее будет трудно перевернуть. На 150 г лаваша достаточно примерно 50 мл молока и трех яиц.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После смешивания лаваша с яйцами дайте массе постоять буквально одну минуту. Полоски немного размягчатся и будут лучше соединяться между собой. Но надолго оставлять смесь не стоит: лаваш может впитать слишком много влаги и потерять структуру».

Как получить румяную корочку и мягкую середину

Главная ошибка при приготовлении такого завтрака — слишком сильный огонь. Сыр и лаваш быстро подрумяниваются, поэтому низ может начать подгорать еще до того, как яйца в центре приготовятся.

Лучше использовать умеренный нагрев и первые несколько минут держать сковороду под крышкой. Так середина прогреется равномернее. Перед подачей убедитесь, что яичная масса полностью схватилась и внутри не осталось жидких участков.

Готовую лепешку переложите на тарелку, дайте постоять пару минут и разрежьте на треугольники. Подавать можно со свежими помидорами, огурцами или сметаной.

А если хочется разнообразия, в следующий раз добавьте к основным ингредиентам немного готовой курицы, ветчины или сладкого перца. Основа останется такой же простой, а вкус завтрака получится совершенно другим.

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