Неверно подобранные примеры из художественных произведений, путаница в именах персонажей и неуместная лексика часто становятся причинами ошибок в итоговых сочинениях выпускников. Об этом рассказала доктор филологических наук Наталия Козловская, пишет ПроКазань со ссылкой на РГПУ имени А. И. Герцена.

Наиболее распространённым недочётом профессор назвала неспособность школьников подкрепить свои рассуждения подходящими литературными аргументами. Иногда содержание выбранного произведения практически не связано с предложенной темой. Например, неубедительным может оказаться использование образа Обломова при раскрытии вопроса о поиске жизненного смысла.

Другую проблему специалист связывает с влиянием средств массовой информации и популярных названий. Подростки переносят знакомые им слова в литературные сочинения, искажая имена персонажей и географические названия. В результате Милон из произведения Фонвизина становится Милоновым, Белогорская крепость — Белгородской, а ревизор — «Ревизорро». Название службы доставки также становится причиной неправильного написания фамилии Достоевского.

Среди грамматических недочётов Козловская выделила ошибочное употребление указательного местоимения в сложноподчинённых предложениях, в частности необоснованное использование конструкции «то, что».

Кроме того, выпускники порой заменяют анализ произведений собственными размышлениями или примерами из личной жизни. Отсутствие литературной аргументации приводит к незачёту.

Ещё одной проблемой профессор считает употребление современной психологической терминологии и молодёжного жаргона при характеристике героев классических произведений. Подобные выражения могут оказаться стилистически неуместными.

Козловская подчеркнула, что перечисленные недостатки повторяются из года в год, однако их можно устранить. Для этого школьникам необходимо помнить, что основой аргументации в итоговом сочинении должны служить литературные произведения.

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