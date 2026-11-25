Вместо магазинной колбасы для бутербродов можно приготовить домашний куриный рулет с чесноком и ароматными специями. После охлаждения он хорошо держит форму, не разваливается при нарезании и позволяет получить даже тонкие, аккуратные ломтики.

Для приготовления не понадобится специальная ветчинница или коптильня. Достаточно обычной духовки, фольги и нескольких доступных ингредиентов. А сочетание куриной грудки и мяса бёдер позволит сохранить сочность готового рулета.

Какие продукты понадобятся

филе куриной грудки — 500 г;

филе куриных бёдер — 400 г;

пищевой желатин — 15 г;

чеснок — 3 зубчика;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

соль — 12 г;

молотый чёрный перец — ½ ч. л.;

холодная вода — 50 мл;

сушёные прованские травы — по желанию.

Куриные бёдра содержат больше жира, чем грудка, поэтому рулет из двух видов мяса получается нежнее и сочнее.

Как подготовить мясо

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками размером около 1–1,5 см. Примерно треть мяса измельчите в блендере или пропустите через мясорубку.

Соедините рубленое мясо с фаршем, добавьте измельчённый чеснок, соль, паприку, перец и сухой желатин. Влейте холодную воду и тщательно перемешивайте массу в течение 3–5 минут, пока она не станет немного липкой.

Накройте ёмкость и уберите в холодильник на 30–60 минут. За это время мясо пропитается ароматом специй.

Как сформировать плотный куриный рулет

Расстелите лист пергамента и выложите мясную массу в форме продолговатой колбаски. Плотно заверните заготовку, стараясь не оставлять внутри воздушных пустот.

Затем оберните рулет двумя слоями фольги и плотно закрутите края. Диаметр заготовки должен составлять примерно 6–7 см.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: чтобы рулет не крошился при нарезании, не стоит готовить его исключительно из крупных кусочков мяса. Небольшое количество фарша связывает ингредиенты между собой, а желатин помогает сохранить плотную структуру после охлаждения.

Сколько запекать домашний рулет

Разогрейте духовку до 180 °C. Переложите заготовку в форму для запекания и готовьте примерно 50–60 минут.

Точное время зависит от толщины рулета. Внутренняя температура куриного мяса должна достигнуть 74 °C.

После приготовления достаньте рулет из духовки, не разворачивая фольгу. Дайте ему немного остыть, а затем уберите в холодильник не менее чем на 6–8 часов. Не оставляйте готовое мясо при комнатной температуре дольше двух часов.

Именно охлаждение позволяет получить плотную текстуру, благодаря которой домашний рулет удобно нарезать тонкими ломтиками.

Какие добавки сделают рулет вкуснее

Базовый рецепт легко разнообразить. К куриному мясу хорошо подходят копчёная паприка, сушёные томаты, измельчённые фисташки, кориандр и сушёная зелень.

Если хочется получить более выраженный аромат, добавьте немного горчицы или щепотку мускатного ореха. Однако слишком большое количество влажных добавок может помешать формированию плотной структуры.

Как хранить домашний куриный рулет

Готовый рулет следует хранить в закрытом контейнере в холодильнике при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней. Нарезать его лучше непосредственно перед подачей, чтобы мясо не подсыхало.

Домашний куриный рулет прекрасно подходит для бутербродов, сэндвичей и мясных нарезок на праздничный стол. Он получается ароматным, сочным и позволяет самостоятельно регулировать количество соли и специй.

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