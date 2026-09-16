Экономика

Страховая пенсия при отсрочке на 5 лет может вырасти более чем на 40%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Доцент Игорь Балынин сообщил ТАСС: отсрочка стр...

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Гражданин, у которого к сентябрю 2026 года сформировано 140 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и право на назначение страховой пенсии по старости, получит 31 531,09 рубля. Если бы это право возникло пятью годами ранее, размер составил бы 44 857,46 рубля — на 42,3% больше. Такие расчеты привел доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин, сообщает ТАСС.

Отсрочка оформления страховой пенсии на пять лет, по словам Балынина, может увеличить ее более чем на 40%. При отсрочке на 10 лет размер составит 71 139,34 рубля, то есть увеличится в 2,26 раза. Возможностью более позднего обращения гражданин пользуется добровольно.

В тот же день, 16 сентября, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Станислав Одинцов сообщил, что бывшие члены летных экипажей гражданской авиации и отдельные категории работников угольной промышленности имеют право на повышение специальных пенсионных доплат. Корректировка размера этих выплат проводится четыре раза в год.

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