Жирафов для казанского зоопарка доставят завтра
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Жирафов, которых готовят для казанского зоопарка, привезут в столицу Татарстана уже завтра. О пополнении сообщил руководитель Комитета города по туризму Александр Шавлиашвили. Видео с его заявлением опубликовали на канале этого ведомства. Именно там прозвучали подробности о предстоящем перелете.
В ролике Шавлиашвили показал животных и назвал их «нашими жирафами». По его словам, завтра он вместе с ними вылетает домой грузовым самолетом.
На кадрах видно, что речь идет о молодых особях. Глава комитета отметил, что они будут быстро расти.
Ранее о скором появлении жирафов в зоопарке говорил мэр Казани Ильсур Метшин. В понедельник он рассказал, что процесс находится на финишной прямой.
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