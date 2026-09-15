Новости Казани

Жирафов для казанского зоопарка доставят завтра

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Жирафы для казанского зоопарка прибудут в Казан...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Жирафов, которых готовят для казанского зоопарка, привезут в столицу Татарстана уже завтра. О пополнении сообщил руководитель Комитета города по туризму Александр Шавлиашвили. Видео с его заявлением опубликовали на канале этого ведомства. Именно там прозвучали подробности о предстоящем перелете.

В ролике Шавлиашвили показал животных и назвал их «нашими жирафами». По его словам, завтра он вместе с ними вылетает домой грузовым самолетом.

На кадрах видно, что речь идет о молодых особях. Глава комитета отметил, что они будут быстро расти.

Ранее о скором появлении жирафов в зоопарке говорил мэр Казани Ильсур Метшин. В понедельник он рассказал, что процесс находится на финишной прямой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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