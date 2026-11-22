В Иннополисе на улице Спортивной планируют возвести новый жилой квартал, который включит в себя многоэтажные дома и ледовую арену. Соответствующий указ о подготовке проекта планировки подписало Министерство строительства Татарстана.

Помимо жилья разной этажности, в квартале появятся детский сад, многоуровневая парковка, ледовая арена и инженерные объекты. Разработку планировки и межевания территории планируют завершить в четвертом квартале 2026 года. Финансирование работ возьмет на себя республиканский бюджет, а выполнение поручено Институту пространственного планирования РТ.

Ранее исполняющий обязанности мэра Иннополиса Ильдар Хуззятов сообщал, что до 2030 года в городе также хотят построить ледовый дворец, музей и общественное пространство с библиотекой. На текущий момент объем вложений в инфраструктуру города уже достиг 54,83 млрд рублей.