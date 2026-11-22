В Татарстане готовится постановление Кабинета министров, согласно которому ежемесячные выплаты действительным членам и членам-корреспондентам Академии наук республики вырастут на 10 тысяч рублей. Документ, как сообщает пресс-служба правительства, пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Если проект будет принят, действительные члены АН РТ будут получать 85 тысяч рублей вместо нынешних 75 тысяч, а члены-корреспонденты — 45 тысяч вместо 35 тысяч. Последний раз выплаты увеличивались в апреле 2024 года, когда также произошла замена термина «оклад» на «ежемесячная денежная выплата».

Инициатива обсуждается на фоне недавнего заявления Президента России Владимира Путина, который в августе на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске призвал активнее развивать исследования и разработки по всей стране.