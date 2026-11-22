ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей республики о неблагоприятной погоде в субботу, 23 ноября. В течение суток, включая Казань, ожидается туман, а на дорогах местами возможна гололедица.

Спасатели рекомендуют быть осторожными: передвигаться медленно, наступать на всю подошву и переходить проезжую часть только в положенных местах. Особое внимание стоит уделить детям и пожилым людям, которым может понадобиться помощь.