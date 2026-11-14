Казань стала площадкой для пересмотра эпохи Николая I

Всероссийская научная конференция «Император Николай I и Казанская губерния: практики консервативной модернизации» собрала историков, чтобы обсудить противоречивую эпоху правления Николая I. Участники попытались уйти от полярных оценок и представить факты о человеке, который руководил Россией с 1825 по 1855 год.

Организаторы конференции подчеркнули, что главная задача — показать многогранность личности императора и его политики на примере Казанской губернии. В центре внимания оказались практики консервативной модернизации, которые внедрялись в регионе в николаевскую эпоху.

Ученые обсудили, как решения монарха отразились на жизни губернии, и предложили новый взгляд на исторический период, избегая упрощенных трактовок. Конференция стала площадкой для диалога между исследователями, изучающими наследие Николая I.