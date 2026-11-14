Во Дворце культуры Менделеевска покажут 12 интерпретаций «Шурале»

С 16 ноября по 16 декабря Дворец культуры имени Гассара в Менделеевске станет площадкой выставки «Кытыклы-мытыклы или Краткая история иллюстрирования Шурале». Экспозиция объединит 12 самобытных художественных прочтений поэмы Габдуллы Тукая, созданных в XX веке, сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

Проект уже побывал в Национальной библиотеке Татарстана, казанском аэропорту имени Тукая, театре Камала, Дворце культуры «КАМАЗ» в Набережных Челнах, альметьевском «Алмете» и нижекамском ТЮЗе. Теперь выставка дополнит культурную программу главного концертного центра Менделеевска.

Через иллюстрации к «Шурале» посетители смогут проследить развитие отечественной книжной графики — от Русского авангарда до искусства Оттепели. Вход на выставку свободный.