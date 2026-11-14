Минниханов вручил орден «Дуслык» историку из Москвы
Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Анну Громову. Высокой награды она удостоена за плодотворное сотрудничество с республикой и значительный вклад в реализацию совместных проектов.
Анна Громова также возглавляет наблюдательный совет фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». На церемонии награждения Минниханов подчеркнул, что ее работа много значит для духовной жизни республики.
В ответном слове Громова поблагодарила руководителя региона и отметила, что деятельность общества посвящена людям, которые самоотверженно служили на благо Отечества. Она добавила, что счастлива видеть в зале тех, кто сегодня с полной отдачей служит России.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец