Минниханов вручил орден «Дуслык» историку из Москвы

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил орденом «Дуслык» ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Анну Громову. Высокой награды она удостоена за плодотворное сотрудничество с республикой и значительный вклад в реализацию совместных проектов.

Анна Громова также возглавляет наблюдательный совет фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». На церемонии награждения Минниханов подчеркнул, что ее работа много значит для духовной жизни республики.

В ответном слове Громова поблагодарила руководителя региона и отметила, что деятельность общества посвящена людям, которые самоотверженно служили на благо Отечества. Она добавила, что счастлива видеть в зале тех, кто сегодня с полной отдачей служит России.