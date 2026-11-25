Правозащитник Еркен Сарсембаев направил обращения генеральному прокурору России и председателю Следственного комитета с жалобой на состояние детской городской поликлиники №7 в Казани. Он указал на запущенность помещений отделения восстановительной медицины на проспекте Ибрагимова, 5, и возможные нарушения при расходовании средств, выделенных на медучреждение.

По словам Сарсембаева, входные металлические двери проржавели и пропускают холод, бетонные ступени разрушаются, внутри здания осыпается штукатурка, на полу порван линолеум с заплатами. Также правозащитник отметил изношенную мебель, сломанное оборудование, следы грибка и плесени, а в основном здании на улице Ямашева, 48 — тесные коридоры и кабинеты, где принимают детей.

Сарсембаев предположил, что в поликлинику могли передать бывшую в употреблении мебель и технику, оформив их как новые, однако доказательств не привел. Он просит провести проверку, в том числе на коррупцию, и привлечь виновных к ответственности.

По данным «Контур Фокус», главврачом поликлиники является Шарапутдин Амачиев. В 2026 году в учреждении прошли семь проверок МЧС, Росздравнадзора и Роспотребнадзора, в ходе которых выявили рост нарушений стандартов медпомощи: доля экспертиз с нарушениями выросла с 1,08% в IV квартале 2025 года до 30% в I квартале 2026 года.