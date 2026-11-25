Врач Лазуренко: людям с подагрой нельзя пить пиво и вино на Новый год
Врач-диетолог Наталья Лазуренко рекомендовала отказаться от пива и вина во время новогоднего застолья, особенно людям, страдающим подагрой. По словам специалиста, употребление даже небольшого количества алкоголя может негативно сказаться на самочувствии и привести к обострению заболевания. Своё мнение она высказала в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Врач обратила внимание на то, что праздничное меню необходимо составлять с учётом состояния здоровья. Особую осторожность следует проявлять людям, у которых диагностированы нарушения обмена мочевой кислоты.
Почему при подагре опасен алкоголь
Подагра представляет собой заболевание, связанное с накоплением кристаллов солей мочевой кислоты в суставах и окружающих тканях.
Этот процесс может сопровождаться воспалением, отёками и сильной болью. У некоторых пациентов приступы возникают после употребления определённых продуктов и напитков.
Лазуренко предупредила, что пиво и вино способны стать нежелательной частью праздничного рациона при таком диагнозе.
По её словам, ради хорошего самочувствия в первый день нового года и на протяжении последующих январских праздников лучше полностью исключить эти напитки.
Диетолог подчеркнула, что даже небольшие порции алкоголя не стоит считать безусловно безопасными для людей, страдающих подагрой.
Какие ещё риски связаны с употреблением пива
Ранее на возможные последствия употребления пива обращали внимание и другие медицинские специалисты.
Врач и телеведущий Александр Мясников предупреждал об опасности чрезмерного употребления алкогольных напитков. По его словам, большие дозы алкоголя способны вызвать тяжёлые нарушения в работе организма и в отдельных случаях представлять угрозу для жизни.
Геронтолог Светлана Трофимова также рекомендовала воздерживаться от пива людям с повышенным уровнем мочевой кислоты.
Особенно важно учитывать подобные ограничения пациентам, у которых уже диагностирована подагра или ранее возникали приступы заболевания.
Как избежать ухудшения самочувствия в праздники
Совет Натальи Лазуренко касается прежде всего предотвращения возможного обострения подагры после новогоднего застолья.
Действующие российские клинические рекомендации также предусматривают ограничение алкоголя при этом заболевании. Особое внимание в них уделяется пиву и крепким спиртным напиткам, употребление которых связано с повышением уровня мочевой кислоты и вероятности приступов подагрического артрита.
При этом изменение питания не заменяет назначенное врачом лечение.
Таким образом, людям с подагрой следует особенно внимательно относиться к выбору праздничных напитков. Наталья Лазуренко рекомендует не включать пиво и вино в новогоднее меню, чтобы снизить вероятность ухудшения самочувствия во время каникул.
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