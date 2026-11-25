Распространение устойчивой к антибиотикам бактерии клебсиеллы пневмонии в странах Европейского союза не приведёт к новой пандемии, считает академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его мнению, повторения масштабных ограничений, которые вводились во время пандемии коронавируса, ожидать не следует. Об этом специалист рассказал изданию «Абзац».

Поводом для комментария стали сообщения о росте распространённости бактерий, которые приобрели устойчивость к некоторым антибиотикам.

Клебсиелла пневмонии способна вызывать серьёзные инфекционные заболевания. Особую обеспокоенность медицинских специалистов вызывают разновидности, против которых привычные антибактериальные препараты оказываются малоэффективными.

Онищенко оценил вероятность новой пандемии

Геннадий Онищенко заявил, что не ожидает повторения событий времён коронавирусной пандемии.

Академик полагает, что распространение устойчивой бактерии не потребует введения повсеместных запретов и ограничений, аналогичных мерам, действовавшим несколько лет назад.

При этом он не отрицает необходимости дальнейшего изучения инфекции.

По словам специалиста, исследователи продолжат работу над способами профилактики и лечения заболеваний, вызываемых этим микроорганизмом.

Онищенко выразил уверенность, что медицинская наука сможет найти необходимые решения для борьбы с опасными разновидностями бактерии.

Почему медики обеспокоены устойчивостью к антибиотикам

В ноябре европейские организации здравоохранения сообщили об ухудшении ситуации с распространением бактерий, устойчивых к сильнодействующим антибиотикам.

В частности, специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний обратили внимание на увеличение числа тяжёлых инфекций, вызванных устойчивыми разновидностями клебсиеллы пневмонии.

По данным центра, количество инфекций кровотока, связанных с такими бактериями, выросло на 72% по сравнению с 2019 годом.

Исследователи также отмечают, что некоторые разновидности микроорганизма приобретают устойчивость сразу к нескольким препаратам. Это ограничивает возможности лечения пациентов.

Особую опасность подобные инфекции представляют для людей, находящихся на лечении в медицинских учреждениях.

Что известно о ситуации в Европе

Всемирная организация здравоохранения также сообщила о высоком уровне устойчивости к антибиотикам среди распространённых больничных бактерий.

Согласно опубликованным 18 ноября данным, в 21 из 43 стран, представивших сведения за 2025 год, не менее половины исследованных образцов клебсиеллы пневмонии оказались устойчивыми к цефалоспоринам третьего поколения.

При этом показатели могут значительно различаться в зависимости от страны и группы антибиотиков.

Геннадий Онищенко считает, что усиление внимания международных организаций к этой проблеме связано с растущим значением устойчивых бактериальных инфекций.

По мнению академика, ситуация требует продолжения научной и медицинской работы, однако не даёт оснований ожидать возвращения массовых ограничений, характерных для пандемии коронавируса.

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