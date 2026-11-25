Журналистка Ксения Собчак заявила о необходимости удалить три выпуска передачи «Осторожно, Собчак» с видеоплатформы «Ютуб». По её словам, такое решение связано с требованиями Роскомнадзора, который обнаружил в интервью признаки экстремизма. Об этом телеведущая сообщила в своём телеграм-канале. Информацию также распространил ВПШ.

Речь идёт о беседах с блогерами Хилми Форксом, Игорем Синяком и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Журналистка пояснила, что её редакция продолжает работать в России и поэтому вынуждена выполнять требования надзорного ведомства.

Собчак выразила сожаление по поводу предстоящего удаления материалов. Она также принесла извинения героям интервью и зрителям, которые следили за выпусками.

Какие интервью попали под ограничения

Одним из материалов, которые Собчак решила убрать, стало интервью с блогером Хилми Форксом, настоящее имя которого — Хильми Олейник.

Беседа вышла 20 ноября 2026 года. Она стала первым большим интервью блогера после освобождения из колонии.

В 2023 году Хилми Форкса приговорили к трём годам лишения свободы по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.

Во время разговора с Собчак блогер рассказал о своей жизни после заключения и изменениях, произошедших с ним за последние годы.

Ещё один выпуск, который планируется удалить, посвящён Игорю Синяку.

Третьим материалом стало интервью с Андреем Григорьевым-Апполоновым, опубликованное 2 ноября.

Что рассказывал Андрей Григорьев-Апполонов

Андрей Григорьев-Апполонов известен как бывший творческий партнёр блогера и музыканта Сергея Григорьева-Апполонова.

В интервью Собчак он поделился своей версией причин прекращения их совместной работы и личных отношений.

В частности, Андрей высказал предположение, что определённую роль в разрыве мог сыграть Игорь Синяк.

После публикации интервью Сергей Григорьев-Апполонов и Синяк выпустили ответные видеоматериалы. В них они оспорили изложенную Андреем версию событий.

Таким образом, интервью стало частью публичного конфликта между бывшими партнёрами и их окружением.

Что известно о позиции Роскомнадзора

По утверждению Ксении Собчак, причиной удаления трёх выпусков стали претензии надзорного ведомства к их содержанию.

При этом журналистка не уточнила, какие именно фрагменты интервью вызвали вопросы у Роскомнадзора.

Ранее редакция проекта уже сталкивалась с подобными требованиями.

В октябре 2025 года канал «Осторожно, Собчак» удалил интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Тогда ведомство усмотрело в выпуске признаки запрещённой в России пропаганды.

В связи с новым решением редакция РБК направила запрос в Роскомнадзор.

На момент появления сообщения публичных разъяснений ведомства о содержании претензий к каждому из трёх интервью не приводилось.

При этом требование удалить видеоматериалы само по себе не означает, что их участники признаны виновными в экстремистской деятельности.

Собчак заявила, что вынуждена ограничить доступ к выпускам, несмотря на сожаление о принятом решении.

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