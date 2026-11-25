Собчак заявила об удалении выпусков с тремя блогерами по требованию РКН
Журналистка Ксения Собчак заявила о необходимости удалить три выпуска передачи «Осторожно, Собчак» с видеоплатформы «Ютуб». По её словам, такое решение связано с требованиями Роскомнадзора, который обнаружил в интервью признаки экстремизма. Об этом телеведущая сообщила в своём телеграм-канале. Информацию также распространил ВПШ.
Речь идёт о беседах с блогерами Хилми Форксом, Игорем Синяком и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Журналистка пояснила, что её редакция продолжает работать в России и поэтому вынуждена выполнять требования надзорного ведомства.
Собчак выразила сожаление по поводу предстоящего удаления материалов. Она также принесла извинения героям интервью и зрителям, которые следили за выпусками.
Какие интервью попали под ограничения
Одним из материалов, которые Собчак решила убрать, стало интервью с блогером Хилми Форксом, настоящее имя которого — Хильми Олейник.
Беседа вышла 20 ноября 2026 года. Она стала первым большим интервью блогера после освобождения из колонии.
В 2023 году Хилми Форкса приговорили к трём годам лишения свободы по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.
Во время разговора с Собчак блогер рассказал о своей жизни после заключения и изменениях, произошедших с ним за последние годы.
Ещё один выпуск, который планируется удалить, посвящён Игорю Синяку.
Третьим материалом стало интервью с Андреем Григорьевым-Апполоновым, опубликованное 2 ноября.
Что рассказывал Андрей Григорьев-Апполонов
Андрей Григорьев-Апполонов известен как бывший творческий партнёр блогера и музыканта Сергея Григорьева-Апполонова.
В интервью Собчак он поделился своей версией причин прекращения их совместной работы и личных отношений.
В частности, Андрей высказал предположение, что определённую роль в разрыве мог сыграть Игорь Синяк.
После публикации интервью Сергей Григорьев-Апполонов и Синяк выпустили ответные видеоматериалы. В них они оспорили изложенную Андреем версию событий.
Таким образом, интервью стало частью публичного конфликта между бывшими партнёрами и их окружением.
Что известно о позиции Роскомнадзора
По утверждению Ксении Собчак, причиной удаления трёх выпусков стали претензии надзорного ведомства к их содержанию.
При этом журналистка не уточнила, какие именно фрагменты интервью вызвали вопросы у Роскомнадзора.
Ранее редакция проекта уже сталкивалась с подобными требованиями.
В октябре 2025 года канал «Осторожно, Собчак» удалил интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Тогда ведомство усмотрело в выпуске признаки запрещённой в России пропаганды.
В связи с новым решением редакция РБК направила запрос в Роскомнадзор.
На момент появления сообщения публичных разъяснений ведомства о содержании претензий к каждому из трёх интервью не приводилось.
При этом требование удалить видеоматериалы само по себе не означает, что их участники признаны виновными в экстремистской деятельности.
Собчак заявила, что вынуждена ограничить доступ к выпускам, несмотря на сожаление о принятом решении.
Может быть интересно:
- В Венгрии даже обычную картошку превращают в кулинарный шедевр: готовлю ароматный паприкаш с густой подливой
- Огуречный рассол — не отходы, а ценный ингредиент: пять способов сделать привычные блюда вкуснее
- Этот полосатый пирог в СССР пекли к приходу гостей: «Зебра» из простых продуктов выглядит как кондитерский шедевр
- Картофельное пюре превращается в липкую массу из-за трёх ошибок: одну из них допускают прямо перед подачей
- Обычные котлеты теперь готовлю реже: мясные «Гнёзда» с грибами под сырной корочкой выглядят гораздо аппетитнее
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец