Астрономы обнаружили признаки активного образования новых звёзд вблизи центральной части Млечного Пути. Согласно результатам исследования, газовые облака в этой области могут сжиматься под воздействием мощных ударных волн, возникающих из-за движения галактической перемычки. Открытие способно изменить представления о внутреннем строении нашей галактики. Об этом сообщает Сиднейский университет.

Результаты работы международной группы исследователей опубликованы 20 ноября 2026 года в научном журнале «Природная астрономия».

Главным автором исследования стала Хиллари Дэвис из Сиднейского университета. Вместе с коллегами она изучила движение газа в центральных областях Млечного Пути и его возможную связь с появлением молодых массивных звёзд.

Почему звёзды могут рождаться возле центра галактики

Млечный Путь относится к спиральным галактикам с перемычкой. Так называют вытянутую структуру из звёзд, проходящую через центральную область галактики.

Перемычка вращается и своим гравитационным воздействием изменяет движение окружающего газа. В результате возникают ударные волны, способные значительно сжимать газовые облака.

Обычно подобные процессы мешают звездообразованию, поскольку сильные возмущения препятствуют устойчивому сжатию вещества.

Однако исследование показало, что в некоторых областях Млечного Пути может происходить обратное.

По предположению учёных, газ под действием ударных волн достигает состояния, при котором создаются условия для формирования новых звёзд.

Подобное явление встречается не во всех галактиках с перемычкой, что делает обнаруженные признаки особенно интересными для астрономов.

Как исследователи обнаружили необычную область

Учёные сопоставили результаты компьютерного моделирования с реальными астрономическими наблюдениями.

Расчёты позволили проследить изменения галактических структур на протяжении миллиардов лет и определить расположение ударных фронтов, возникающих при движении газа.

Затем исследователи сравнили эти данные с положением природных источников микроволнового излучения — мазеров.

Такие источники часто встречаются в областях, где образуются массивные звёзды, поэтому помогают устанавливать расположение молодых звёздных скоплений.

Выяснилось, что наблюдаемые мазеры располагаются практически вдоль ударного фронта, предсказанного компьютерной моделью.

Это совпадение стало основанием для предположения, что в центральной перемычке Млечного Пути действительно могут рождаться новые звёзды.

Учёные усомнились в существующих представлениях о рукаве Нормы

Ещё одним результатом исследования стал пересмотр возможного расположения спирального рукава Нормы.

Ранее часть молодых звёздных объектов относили именно к этой структуре.

Однако новые расчёты показали, что по крайней мере некоторые из них могут находиться вдоль переднего края центральной перемычки.

В таком случае область, которую считали частью спирального рукава, на самом деле может представлять собой протяжённый ударный фронт, связанный с движением газа.

Авторы подчёркивают, что речь пока идёт о научной гипотезе, требующей дальнейшего изучения.

Если предположение подтвердится, существующую схему расположения звёзд и газовых облаков во внутренней части Млечного Пути придётся уточнить.

Удалось определить размеры галактической перемычки

Результаты исследования позволили получить новые сведения о центральной структуре нашей галактики.

По расчётам астрономов, её протяжённость от центра вдоль длинной оси составляет примерно 4,3 килопарсека, или около 14 тысяч световых лет.

Учёные также пришли к выводу, что перемычка имеет сравнительно большие размеры и вращается медленно.

Непосредственно наблюдать эту область сложно. Земля находится внутри Млечного Пути, а значительная часть центральных структур скрыта от телескопов плотными скоплениями космической пыли.

Поэтому компьютерные модели в сочетании с наблюдениями помогают исследователям восстанавливать расположение объектов, которые невозможно рассмотреть напрямую.

Авторы работы считают, что полученные результаты позволят точнее изучать движение газа, строение спиральных рукавов и процессы рождения звёзд в нашей галактике.

При этом исследование не означает, что все прежние представления об устройстве Млечного Пути оказались ошибочными. Учёные предлагают новое объяснение расположения конкретной области, связанной с рукавом Нормы.

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