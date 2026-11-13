Новости Казани

В Казани в субботу откроются 14 сельхозярмарок с ценами ниже розничных

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В столице Татарстана в субботу, 14 ноября, развернутся традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Торговые площадки будут работать сразу в 14 точках города, где представят овощи, мясные изделия и товары для подсобного хозяйства, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Особенность ярмарок — социально ориентированные цены, которые на 10 процентов ниже розничных. Свою продукцию предложат районы республики и агропредприятия, включая организации Татпотребсоюза, тепличный комбинат «Майский», компанию «Ак барс» и птицефабрики.

Торговля развернется в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах. Адреса площадок: улица Дементьева, 7; Беломорская, 6 и 69/3; перекресток Карима Тинчурина и Татарстан; Батыршина, 20; в поселке Юдино — Революционная, 12; Альфии Авзаловой, 15; Шамиля Усманова, 1; проспект Ямашева, 71а; Академика Лаврентьева, 10; проспект Победы, 46в; Юлиуса Фучика, 64, корпус 1; агропромышленный парк «Казань» и Липатова, 7.

На площадках организованы регулярные проверки ветеринарно-санитарных условий, охрана порядка и обеспечение дорожной безопасности. Ярмарки стартовали в этом сезоне 12 сентября и будут работать до 27 декабря.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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