Картофель больше не превращаю в пюре: смешиваю с сыром и яйцом — запекаю золотистые гнёзда

Из обычного картофеля можно приготовить не только пюре или запеканку, но и аппетитные гнёзда с хрустящими краями и нежной серединой. Для этого достаточно натереть картошку, смешать с сыром и яйцом, а затем запечь в духовке до золотистой корочки.

Такие картофельные гнёзда выглядят необычно, хотя готовятся из самых доступных продуктов. Их удобно подавать на завтрак, ужин или в качестве горячей закуски. А благодаря порционной форме они особенно нравятся тем, кто любит картофель с румяными краешками.

Какие продукты понадобятся

На 8–10 картофельных гнёзд:

картофель — 600 г;

твёрдый сыр — 120 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

паприка — ½ ч. л.;

свежая зелень — для подачи.

Лучше выбирать картофель с умеренным содержанием крахмала. Он хорошо держит форму после запекания и не превращается в слишком рыхлую массу.

Как приготовить картофельные гнёзда с сыром

Разогрейте духовку до 200 °C. Очистите картофель и натрите на крупной тёрке. Переложите натёртый картофель в чистое кухонное полотенце или марлю и тщательно отожмите лишнюю жидкость. Натрите сыр на крупной тёрке, чеснок измельчите. Соедините картофель, сыр, яйцо, муку, чеснок, соль, перец и паприку. Добавьте одну столовую ложку растительного масла и тщательно перемешайте. Застелите противень пергаментом и слегка смажьте оставшимся маслом. Разделите картофельную массу на 8–10 частей. Выложите их на противень небольшими горками. Сформируйте из каждой порции округлую лепёшку с углублением посередине, напоминающую гнездо. Не делайте стенки слишком толстыми. Отправьте противень в духовку и запекайте примерно 25–35 минут до золотистого цвета. Если края уже подрумянились, а середина ещё недостаточно готова, уменьшите температуру до 180 °C и подержите гнёзда в духовке ещё несколько минут. Дайте готовому блюду постоять 3–5 минут, затем аккуратно снимите с противня.

Подавайте картофельные гнёзда горячими, посыпав свежей зеленью.

Почему картофельные гнёзда получаются хрустящими

Главный секрет — удаление лишней влаги.

Сырой картофель после натирания выделяет сок. Если не отжать его перед приготовлением, масса будет слишком влажной, а гнёзда могут получиться мягкими и плохо подрумяниться.

Яйцо помогает соединить ингредиенты, а сыр при запекании плавится и образует аппетитную корочку.

Небольшое количество муки дополнительно укрепляет структуру, благодаря чему гнёзда сохраняют форму.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после натирания картофеля обязательно отожмите его через чистое полотенце. Затем сразу смешивайте с остальными ингредиентами и отправляйте в духовку. Если оставить натёртую картошку надолго, она снова выделит влагу, а готовые гнёзда могут потерять хрустящую корочку.

Главная ошибка — слишком толстые стенки

Иногда картофельную массу выкладывают большими порциями, рассчитывая получить более сытные гнёзда.

Но слишком толстый слой картофеля пропекается медленнее. Снаружи блюдо уже может стать золотистым, а внутри остаться влажным.

Оптимальная толщина стенок — примерно 1–1,5 см.

Лучше сделать больше небольших гнёзд, чем несколько слишком крупных.

Какой сыр лучше использовать

Для картофельных гнёзд подойдут российский сыр, гауда, эдам или другой полутвёрдый сорт, который хорошо плавится.

Если хочется более выраженного сырного вкуса, можно добавить немного пармезана.

Моцарелла для пиццы тоже подходит, но из-за особенностей плавления корочка может получиться менее выраженной.

Слишком влажные рассольные сыры лучше не использовать без предварительного обсушивания.

Можно ли приготовить в формочках для кексов

Да, такой способ особенно удобен, если хочется получить аккуратные порционные гнёзда.

Смажьте металлическую форму для маффинов растительным маслом.

Разложите картофельную массу по ячейкам и прижмите её ко дну и стенкам, оставляя углубление в центре.

Выпекайте при 200 °C примерно 25–30 минут, пока картофель полностью не приготовится.

После духовки дайте гнёздам немного остыть, чтобы они легче отделялись от формы.

Чем можно наполнить картофельные гнёзда

Базовый вариант с сыром вкусен сам по себе, но углубления можно использовать для дополнительных начинок.

Шампиньоны: предварительно обжарьте с луком до испарения жидкости.

Сметанный соус: добавьте ложку уже после запекания.

Помидоры: используйте небольшое количество мелко нарезанных плодов без лишнего сока.

Зелень и творожный сыр: получится нежная холодная начинка.

Перепелиные яйца: разбейте по одному в почти готовые гнёзда и допеките до полной готовности яиц.

Если планируете добавлять начинку во время запекания, сначала доведите картофельную основу почти до готовности.

Почему гнёзда прилипают к противню

Картофель и расплавленный сыр могут прилипать к поверхности, особенно если использовать тонкий или некачественный пергамент.

Чтобы избежать проблемы, выбирайте пергамент с антипригарным покрытием и слегка смазывайте его маслом.

Не пытайтесь снимать гнёзда сразу после духовки: горячий сыр ещё мягкий, поэтому изделия могут развалиться.

Через несколько минут корочка станет плотнее, и переложить их будет проще.

С чем подавать картофельные гнёзда

Особенно хорошо они сочетаются со сметаной и чесночным соусом.

Для простого дополнения смешайте три столовые ложки сметаны, измельчённый зубчик чеснока и немного укропа.

Также подойдут свежие огурцы, помидоры или салат из зелени.

Картофельные гнёзда можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу и рыбе.

Как хранить готовое блюдо

Лучше всего есть гнёзда сразу после приготовления, пока края остаются хрустящими.

Оставшиеся порции можно охладить и убрать в закрытом контейнере в холодильник на срок до 2–3 дней.

Для разогрева лучше использовать духовку или аэрогриль при 180 °C в течение 5–8 минут, до полного прогревания.

Микроволновая печь тоже подойдёт, но картофельная корочка станет мягче.

Картофельные гнёзда с сыром и яйцом — простой способ разнообразить привычное меню. Из нескольких недорогих ингредиентов получается красивое горячее блюдо с нежной серединой и золотистыми краями. А благодаря возможности менять начинку этот рецепт легко адаптировать под продукты, которые уже есть в холодильнике.

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