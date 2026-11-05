В РПЦ рассказали, как поступить, если домашний питомец умирает в мучениях

Вопрос о допустимости усыпления домашних животных получил разъяснение со стороны представителей Русской православной церкви. Священнослужители заявили, что прекращение жизни питомца при тяжелом неизлечимом заболевании не обязательно является грехом.

По мнению представителей духовенства, главное значение имеют обстоятельства, в которых принимается подобное решение. Если животное испытывает продолжительные мучения, а надежды на выздоровление нет, избавление от боли может рассматриваться как гуманное действие.

Священники напомнили, что православная традиция проводит различие между человеком и животным. Для человека земная жизнь имеет особое духовное значение, связанное в том числе с возможностью покаяния. В отношении домашних питомцев такие представления не применяются.

При этом духовенство признает, что многие люди воспринимают кошек и собак как близких существ и тяжело переживают их смерть. Однако эмоциональная привязанность не должна приводить к неоправданному продлению страданий.

С точки зрения высказавшихся священнослужителей, усыпление неизлечимо больного животного может быть не проявлением жестокости, а способом облегчить его последние дни.