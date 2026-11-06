Россиянка пожалела о поездке на Азовское море: что испортило семейный отпуск

Отдых на Азовском море обернулся для российской семьи настоящим испытанием. Вместо спокойного отпуска туристы столкнулись с грязным пляжем, нашествием насекомых и неприятной встречей с медузой. О неудачной поездке в посёлок Пересыпь женщина рассказала порталу «Тонкости туризма».

Прежде семья регулярно отдыхала в Голубицкой, однако в этот раз решила выбрать более тихое место. Пересыпь показалась подходящим вариантом, но уже в первые дни путешественники столкнулись с недостатком развлечений. В посёлке работали лишь немногочисленные магазины и кафе, поэтому главным занятием оставалось посещение пляжа.

Однако побережье неприятно удивило отдыхающих. На песке встречались окурки, металлические крышки и погибшие медузы. Купаться в таких условиях семье быстро расхотелось.

Особенно запомнился случай с отцом туристки. Во время плавания мужчину ужалила медуза, задев лицо возле глаза. После болезненного контакта на коже появились следы ожога, и остальные члены семьи стали осторожнее относиться к морским купаниям.

Туристы решили проводить больше времени у гостиничного бассейна, но и там возникли трудности. По словам женщины, перед купанием приходилось самостоятельно очищать воду от мёртвых насекомых и мусора. Иногда на это уходило до десяти минут.

Вечером появлялась другая проблема — комары. Насекомые проникали в номер через открытые окна, поэтому семье приходилось постоянно пользоваться кондиционером и отказываться от проветривания.

К неприятностям добавилось ухудшение самочувствия. На третий день отдыха у женщины поднялась температура и появилась слабость. Вскоре похожие симптомы возникли у ребёнка, а после возвращения домой недомогание почувствовали и другие родственники. Причину заболевания туристка не уточнила.

В результате поездка оставила у семьи преимущественно негативные впечатления. Женщина призналась, что больше не хочет возвращаться на Азовское побережье, поскольку отпуск оказался далёк от ожидаемого.

При этом рассказ отражает опыт конкретных путешественников. Состояние пляжей, количество медуз и насекомых могут различаться в зависимости от места и времени отдыха.

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