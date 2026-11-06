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Ночной рейд в Турции закончился задержанием 34 гражданок России

Анастасия Шарова Автор статьи
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В Анкаре произошёл инцидент с массовым задержанием гражданок России. Во время ночных полицейских проверок 23 октября правоохранители доставили в специальные учреждения 34 женщины.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на посольство РФ, рейды проходили в развлекательных заведениях турецкой столицы. В поле зрения полиции попали клубы «Максим», «Фолибержер» и «Хавана».

Причиной задержаний названы предполагаемые нарушения норм морали. После проведения проверок россиянок направили в депортационный центр, где они остаются до рассмотрения дела судом.

Для женщин организовали юридическое сопровождение с участием местного адвоката. Также сообщается об изъятии мобильных телефонов, хотя возможность связаться с семьями у задержанных сохраняется.

Российское посольство подтвердило готовность помогать гражданкам страны в рамках своих полномочий. Информации об окончательном судебном решении пока нет.

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