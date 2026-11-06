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«Словно вернулись в СССР»: туристы пожаловались на отдых в Абхазии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Поездка в абхазскую Пицунду обернулась разочарованием для российской семейной пары. Отдыхающие столкнулись с неудобствами в местных заведениях питания и остались недовольны обслуживанием. В результате супруги решили покинуть курорт раньше намеченного срока. Своими впечатлениями путешественники поделились с изданием «Интересная Россия».

Одним из главных разочарований стала столовая, работающая в здании бывшего кинотеатра «Парус». По словам туристов, система обслуживания напомнила им советское прошлое. Посетителям предлагали оформлять заказы заранее, при этом ознакомиться с меню было непросто.

За обед с возможностью самостоятельно выбрать блюда супруги заплатили 300 рублей. Однако порции показались им слишком маленькими, и вскоре после еды они вновь проголодались.

Попытка разнообразить питание в других заведениях также не оправдала ожиданий. В кафе «Абхазский дворик» отдыхающим предложили традиционные блюда, включая мамалыгу и острую солянку. Однако ограниченный ассортимент быстро наскучил путешественникам.

Дополнительное недовольство вызвали цены в торговых точках возле пляжа. По словам супругов, стоимость воды и выпечки оказалась выше ожидаемой. Хотя речь шла о небольших суммах, неприятный осадок остался.

При этом сам пляж туристы оценили положительно. На побережье были оборудованы душевые, раздевалки и зоны с шезлонгами. Особенно отдыхающим понравились море и сосны, создающие приятную атмосферу.

Не возникло претензий и к мобильной связи. После покупки местной сим-карты супруги смогли пользоваться интернетом и совершать звонки без существенных проблем.

Несмотря на эти преимущества, продолжать отпуск семья не захотела. По мнению путешественников, Пицунда может разочаровать тех, кто привык к разнообразному питанию, современному гостиничному сервису и системе «всё включено».

В то же время курорт способен понравиться любителям спокойного отдыха. Его главными достоинствами остаются морское побережье, хвойные деревья и отсутствие суеты крупных туристических центров.

Таким образом, негативный опыт одной семьи не означает, что Пицунда не подходит для отпуска. Однако перед поездкой туристам стоит учитывать особенности местного обслуживания и заранее определиться с ожиданиями от отдыха.

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