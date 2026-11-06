Новости Казани

Казань обошла миллионники по интересу к театрам: что показало исследование

Анастасия Шарова Автор статьи
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Казань оказалась самым театральным городом среди российских миллионников по доле поисковых запросов. Согласно исследованию 2ГИС, на театры в столице Татарстана приходится 58,5% обращений пользователей, связанных с поиском театров и кинотеатров.

Это заметно отличается от общероссийской картины. В 16 крупнейших городах страны кинотеатры ищут чаще: их доля составляет 56,1%, тогда как на театры приходится 43,9%. Помимо Казани, повышенный интерес к спектаклям отмечен в Нижнем Новгороде, где театры набрали 52,2% запросов.

При этом театральный досуг в среднем обходится значительно дороже кино. По данным аналитиков, минимальная стоимость билета на спектакль в миллионниках составляет 1150 рублей, а на киносеанс — 435 рублей. Разница достигает 2,7 раза.

Самые доступные театральные билеты предлагают в Омске, Челябинске и Новосибирске. Дороже всего посещение спектаклей обходится в Москве, Воронеже и Красноярске. Отдельные данные о стоимости билетов в Казани в исследовании не представлены.

Аналитики также выяснили, когда россияне чаще выбирают разные виды культурного отдыха. Пик интереса к театрам приходится на последние месяцы года. В декабре количество построенных маршрутов к театральным площадкам оказывается на 28% выше среднего.

Кинотеатры активнее ищут в январе, во время новогодних праздников, а также в августе. В эти периоды поисковый интерес превышает средний уровень на 29% и 20% соответственно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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