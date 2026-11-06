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ВТБ: объем средств на накопительных счетах в этом году превысит 11 трлн рублей

Служба новостей Автор статьи
Служба новостей
По оценке ВТБ, объем средств на накопительных с...

Пресс-служба ВТБ

По оценке ВТБ, объем средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысит 11 трлн рублей. Именно они станут ключевым драйвером рынка сбережений: за 9 месяцев этого года они обеспечили более 90% всего прироста средств россиян в банках.

ВТБ остается одним из ключевых игроков на рынке накопительных счетов. По итогам октября их портфель в банке превысил 2 трлн рублей. Прирост за месяц составил более 100 млрд рублей.

«Накопительные счета закрывают две задачи клиента — дают доходность и оставляют средства доступными. Поэтому спрос остаётся высоким: люди хотят управлять деньгами без потери начисленного процента, и динамика портфеля ВТБ это подтверждает. В конце года ожидаем дальнейшего прироста за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов: клиенты всё чаще разделяют сбережения на долгосрочную и ликвидную части. По нашей оценке, в ноябре-декабре рынок увеличится более чем на 600 млрд рублей, что вдвое больше динамики в конце прошлого года», – отметил Роман Шаехов, заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ.

С 1 ноября ВТБ улучшил условия по накопительному счету в рублях и на минимальный остаток по ВТБ-счету начисляет 14,7% годовых. Условие действует для новых клиентов, а также для действующих, у которых за последние 180 дней не было остатков на накопительных счетах и срочных вкладах в рублях на сумму более 1 000 рублей.

По оценке ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей.

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