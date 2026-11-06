Новости Татарстана

В Татарстане за пять лет стало на 17% меньше крупного рогатого скота

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Поголовье крупного рогатого скота в Татарстане ...

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Численность крупного рогатого скота в Татарстане за последние пять лет упала на 17%. Самый тревожный спад зафиксирован в сельхозпредприятиях Апастовского, Заинского, Камско-Устьинского, Новошешминского и Спасского районов. Эти сведения приводятся в проекте комплексного плана правительства республики по реализации послания Раиса на 2027 год.

Чтобы развернуть ситуацию, власти собираются поддерживать строительство новых животноводческих и кормовых комплексов и наладить закупку племенного молодняка. За стабилизацию отрасли отвечают Минсельхозпрод РТ и местные администрации — им поручено подготовить адресные меры помощи для малых форм хозяйствования.

Разговор о сокращении стада идет не первый год. Только в 2025-м в личных подсобных хозяйствах республики стало меньше на 16,8 тыс. голов, в том числе на 7,1 тыс. коров. Давят на отрасль и низкие закупочные цены на молоко: из-за них регион прежде терял до 1,5 млрд рублей выручки каждый месяц.

Свежие данные Татарстанстата за I квартал 2026 года показывают, что общее поголовье КРС в республике просело еще на 4,6% — до 816,9 тыс. голов. Еще сильнее упали показатели в овцеводстве и козоводстве: здесь стадо уменьшилось на 13,5% и составило 265 тыс. голов.

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