Турки узнают россиян без слов: какие привычки их выдают

Российских отдыхающих в Турции можно узнать ещё до того, как они заговорят. По словам путешественницы Саши Коноваловой, соотечественников нередко выдают привычки, которые проявляются во время покупок, посещения пляжей и проживания в отелях. Своими наблюдениями блогер поделилась в материале, о котором сообщает ИА «Кулик».

Одной из характерных особенностей россиян Коновалова назвала внимательное отношение к продуктам. В супермаркетах туристы часто выбирают упаковки из глубины полки, полагая, что там находятся товары с более длительным сроком хранения.

Кроме того, путешественники из России тщательно изучают состав продуктов. Особенно это касается сыра и колбасы: покупатели проверяют этикетки, стараясь избежать товаров с пальмовым маслом. По наблюдениям блогера, местные жители относятся к таким покупкам проще.

Различия заметны и на рынках. В Турции покупатели иногда пробуют ягоды и фрукты прямо у прилавка. Россияне же чаще отказываются от дегустации немытых продуктов, поскольку привыкли соблюдать правила гигиены.

На пляжах соотечественников, по словам Коноваловой, могут выдавать яркие купальники, заметные головные уборы и переносные музыкальные колонки. Некоторые предпочитают занимать места ближе к воде и проводить время с книгой. Европейские туристы, как считает путешественница, чаще выбирают более спокойные развлечения.

Ещё одна особенность связана с покупкой сувениров. Россияне нередко приобретают подарки не только для себя, но и для родственников, друзей и коллег. Местные торговцы, по словам блогера, положительно относятся к желанию туристов порадовать близких.

Иногда небольшие презенты получают даже сотрудники гостиниц. Некоторые отдыхающие привозят шоколад и другие сладости, рассчитывая наладить доброжелательные отношения с персоналом. В отдельных случаях туристы надеются, что такой знак внимания поможет получить номер получше.

Коновалова считает, что именно эти повседневные детали позволяют туркам узнавать российских гостей без знания языка.

При этом перечисленные особенности основаны на личном опыте путешественницы. Они не являются универсальными признаками национальности и могут встречаться у туристов из самых разных стран.

Может быть интересно: