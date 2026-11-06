Новости Татарстана

МЧС предупредило о сильном снеге в восточных районах Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
ГУ МЧС России по Татарстану предупредило о силь...

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В восточной части Татарстана утром и в первой половине дня 6 ноября пройдет очень сильный снег. Штормовое предупреждение объявило ГУ МЧС России по республике.

Спасатели просят без острой необходимости не покидать дома. Тем, кому поездка все же предстоит, советуют выбирать крупные трассы и заранее рассказать близким о маршруте. В машине стоит держать теплые вещи, еду, зарядку для телефона и лопату.

О любой беде можно сообщить по номеру 112. Телефон доверия МЧС по Татарстану — 8 (843) 288-46-96. По вопросам электроснабжения работает линия «Сетевой компании»: 8 (843) 200-01-52.

Ранее синоптики объяснили, что стало причиной ухудшения погоды в республике. В Татарстане прогнозируются снег и метели.

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