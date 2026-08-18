Новости Татарстана

Педагоги РТ смогут получить 86 тыс. рублей за подготовленного призера ВсОШ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Педагоги Татарстана получат 86 тысяч рублей за каждого школьника, подготовленного к финалу Всероссийской олимпиады и ставшего призером или победителем. Деньги перечислят единовременно, сообщается в постановлении кабинета министров, опубликованном на портале правовой информации.

Выплата положена учителям государственных и муниципальных школ. Правда, есть условия: на момент подачи заявки педагог должен все еще работать в такой школе, а также иметь документы, подтверждающие, что именно он готовил ученика к олимпиаде. Учитываются результаты школьников 9-11 классов, показавших лучший результат в текущем году.

Финансирование пойдет из бюджета республики. В правительстве отмечают, что так хотят поддержать учителей, которые развивают олимпиадное движение среди старшеклассников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Новости России

19 часов назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

где искать постельных клопов

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

штробление стен под электропроводку в Москве

Не у нас

21 час назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным

Новости Татарстана

день назад

Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Технологии

2 минуты назад

YouTube будет засчитывать просмотры сразу после запуска видео

Интересное в Казани

20 часов назад

«О нас до сих пор удивляются»: рассказываем, как казанский театр готовится к новому сезону с расширенной труппой и свежими идеями

Технологии

час назад

Немецкий регулятор обязал Apple изменить запросы на сбор данных

Кулинария

час назад

Сырники разваливаются ещё до сковороды из-за творога: как понять это до замешивания теста
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Кулинария

2 часа назад

Жареную картошку солю только в конце: иначе румяной корочки можно не дождаться

Новости Казани

3 часа назад

Казань заключила партнерские соглашения с более чем 70 городами по всему миру

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстан ежегодно отправляет водным транспортом около 30 млн тонн грузов
ВТБ рассказал о финансовой грамотности на Всеро...
Польза
6 дней назад

ВТБ рассказал о финансовой грамотности на Всероссийском молодежном форуме «Машук»