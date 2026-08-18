Педагоги РТ смогут получить 86 тыс. рублей за подготовленного призера ВсОШ

Педагоги Татарстана получат 86 тысяч рублей за каждого школьника, подготовленного к финалу Всероссийской олимпиады и ставшего призером или победителем. Деньги перечислят единовременно, сообщается в постановлении кабинета министров, опубликованном на портале правовой информации.

Выплата положена учителям государственных и муниципальных школ. Правда, есть условия: на момент подачи заявки педагог должен все еще работать в такой школе, а также иметь документы, подтверждающие, что именно он готовил ученика к олимпиаде. Учитываются результаты школьников 9-11 классов, показавших лучший результат в текущем году.

Финансирование пойдет из бюджета республики. В правительстве отмечают, что так хотят поддержать учителей, которые развивают олимпиадное движение среди старшеклассников.