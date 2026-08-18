Технологии

Xiaomi 18 выйдет в декабре после презентации Pro

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Базовый смартфон Xiaomi 18 ожидается в декабре, но он не станет первым в линейке: до этого, вероятно, покажут модели Pro. Такие данные приводят инсайдеры. Серии приписывают 2-нм процессоры Snapdragon, обновлённые дисплеи, двойные 200-мегапиксельные камеры и новые аккумуляторы. Все четыре модели, по слухам, будут работать на HyperOS 4 с расширенными ИИ-возможностями. Предполагаемые характеристики: Xiaomi 18 — Snapdragon 8 Elite Gen 6, камера 200 Мп, батарея примерно 7200 мА·ч; Xiaomi 18 Pro — такой же процессор, основная камера 200 Мп, сверхширокоугольная 50 Мп, телеобъектив 200 Мп и аккумулятор около 7000 мА·ч; Xiaomi 18 Pro Max — улучшенный Snapdragon 8 Elite Gen 6, основная камера 200 Мп с LOFIC HDR, телеобъектив 200 Мп, сверхширокоугольная 50 Мп, очень узкие рамки экрана и батарея до 8500 мА·ч. Официальных подтверждений пока нет.

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